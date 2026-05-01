Vida

Horóscopo de hoy viernes 1 de mayo de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.



Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: la situación estará bien y en crecimiento, pero no podrá evitar los altibajos.

Amor: caprichos en la pareja lo pondrán al borde del fastidio, pero será paciente.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá inspiración y superará una situación económica que frena la prosperidad.

Amor: se disiparán todas las dudas y la relación amorosa crecerá. Nuevo comienzo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: proyectos audaces finalizarán con éxito y, si reduce los gastos, le felicitarán.

Amor: la relación mejora día a día porque las virtudes que ama su pareja crecerán.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cambios a tiempo generarán estabilidad, pero un anuncio será preocupante.

Amor: vencerá el aislamiento y la persona que desea conocer aparecerá; posible romance.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el liderazgo será el mejor estado para destacarse y ganar el respeto de todos.

Amor: cambio inesperado. Iniciará una etapa plena de gratos momentos con gran afinidad.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: ciertas tareas se cumplirán en término y anticipan una etapa próspera.

Amor: un conflicto que cree haber superado volverá a surgir por capricho o resentimiento.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: momento propicio para las compras, los viajes y los proyectos nuevos.

Amor: necesitará una mayor comprensión en la pareja o la armonía no surgirá.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una de sus ideas se aplicará con éxito y dará excelente resultado.

Amor: si entrega su afecto con toda plenitud, recibirá la retribución menos esperada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: si toma la iniciativa, se avecina el cambio que más espera.

Amor: actitudes de indiferencia llevarán la relación a un camino sin salida; atención.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento favorable para alcanzar cierta jerarquía o asumir liderazgo.

Amor: surgirá conflicto que podría empañar la armonía de la pareja. Urge dialogar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: compras acertadas, balances positivos y beneficios inesperados; todo mejora.

Amor: la insistencia por la vida social afectará la relación, pero volverán a la intimidad.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para planear viajes, mudarse de ciudad y aceptar propuestas.

Amor: gente entrometida querrá confundir, pero la pareja estará unida y asegurada.

Si usted cumple años hoy es una persona precipitada en la defensa de su obra. Su meta es el poder antes que la gloria.