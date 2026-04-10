Horóscopo de hoy viernes 10 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: logrará mejores resultados con colegas dispuestos a aportar ideas y cooperar.

Amor: una persona de su entorno se sentirá atraída por su fuerte encanto; posible romance.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: mostrará habilidad para resolver asuntos que complican negocios o proyectos.

Amor: disfrutará de un agasajo en una cita romántica y una nueva relación surgirá.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: plena eficacia en relaciones públicas e intuición aplicada; éxito resonante.

Amor: posibles altibajos o conflicto; llega el momento de dialogar y equilibrar las cosas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: dejará de lado la obstinación y el horizonte se poblará de mejores oportunidades.

Amor: una expareja aparecerá sin aviso y mostrará una afinidad que le impactará.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: cierto asunto trabará alguna actividad, pero será cuestión de bajar los gastos.

Amor: el brillo de su encanto personal atraerá la atención de una persona especial.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un pedido de colaboración descubrirá que muchos temas no están bien.

Amor: cierto personaje querrá acercarse, pero estará alerta para actuar con firmeza.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: entrará en una etapa en la que las señales de prosperidad serán nítidas.

Amor: su pareja insistirá con un tema que no ayuda a la relación, pero escuchará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: una respuesta poco meditada podría hacer que un proyecto naufrague.

Amor: disfrutará como nunca antes de calidez y dulces momentos en la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las metas estarán a su alcance y los próximos pasos estarán claros.

Amor: no será buena idea ocultar el disgusto con actitudes graciosas; al final se enojará.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: creará un proyecto que acelera los métodos y aumenta beneficios.

Amor: faltará a una promesa muy esperada en la pareja, pero lo compensará muy bien.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: valores financieros de vieja data resolverán alguna restricción monetaria.

Amor: la actitud de gente entrometida conmoverá a la pareja, pero no la vencerá.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: faltará solo un pequeño esfuerzo extra para alcanzar ciertas metas.

Amor: sentirá que necesita un cambio de aspecto o de imagen y su pareja estará complacida.

Si usted cumple años hoy es una persona divertida y a la vez muy sensible. Le decepciona chocar contra la realidad.