Vida
Horóscopo de hoy viernes 10 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: logrará mejores resultados con colegas dispuestos a aportar ideas y cooperar.
Amor: una persona de su entorno se sentirá atraída por su fuerte encanto; posible romance.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: mostrará habilidad para resolver asuntos que complican negocios o proyectos.
Amor: disfrutará de un agasajo en una cita romántica y una nueva relación surgirá.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: plena eficacia en relaciones públicas e intuición aplicada; éxito resonante.
Amor: posibles altibajos o conflicto; llega el momento de dialogar y equilibrar las cosas.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: dejará de lado la obstinación y el horizonte se poblará de mejores oportunidades.
Amor: una expareja aparecerá sin aviso y mostrará una afinidad que le impactará.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: cierto asunto trabará alguna actividad, pero será cuestión de bajar los gastos.
Amor: el brillo de su encanto personal atraerá la atención de una persona especial.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: un pedido de colaboración descubrirá que muchos temas no están bien.
Amor: cierto personaje querrá acercarse, pero estará alerta para actuar con firmeza.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: entrará en una etapa en la que las señales de prosperidad serán nítidas.
Amor: su pareja insistirá con un tema que no ayuda a la relación, pero escuchará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: una respuesta poco meditada podría hacer que un proyecto naufrague.
Amor: disfrutará como nunca antes de calidez y dulces momentos en la pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las metas estarán a su alcance y los próximos pasos estarán claros.
Amor: no será buena idea ocultar el disgusto con actitudes graciosas; al final se enojará.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: creará un proyecto que acelera los métodos y aumenta beneficios.
Amor: faltará a una promesa muy esperada en la pareja, pero lo compensará muy bien.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: valores financieros de vieja data resolverán alguna restricción monetaria.
Amor: la actitud de gente entrometida conmoverá a la pareja, pero no la vencerá.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: faltará solo un pequeño esfuerzo extra para alcanzar ciertas metas.
Amor: sentirá que necesita un cambio de aspecto o de imagen y su pareja estará complacida.
Si usted cumple años hoy es una persona divertida y a la vez muy sensible. Le decepciona chocar contra la realidad.