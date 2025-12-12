Horóscopo de hoy viernes 12 de diciembre de 2025

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: momento para estar bien con la gente influyente; se avecinan cambios desafiantes.

Amor: una simpática persona se convertirá en alguien que querrá ver todos los días.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: le pedirán cambios en un proyecto y hará bien en consultar al equipo.

Amor: creerá que su entorno ignora una historia del pasado, pero alguien querrá saber más.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: disfrutará tener la razón, pero podrían surgir errores y acusaciones injustas.

Amor: cambiará rutinas agobiantes y descubrirá un nuevo rasgo en la relación de pareja.

CÁNCER (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: si se aleja de personas que limitan sus posibilidades de éxito, muchas puertas se abrirán.

Amor: una crítica podría herir, pero deberá reconocer que recibe el mismo trato.

LEO (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: los gastos excesivos podrían poner en apuros la estabilidad de su proyecto, pero lo resolverá.

Amor: dialogar será oportuno para suavizar asperezas y descomprimir la relación.

VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: surgirán obstáculos inesperados que retrasarán su camino al éxito, pero los eludirá.

Amor: la incertidumbre se disipará y dará paso a la calidez que había menguado.

LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: si rompe con viejos esquemas, su crecimiento material será envidia de muchos.

Amor: momento para no iniciar discusiones porque una vieja herida aún está latente.

ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos críticos y sus ideas se convertirán en modelos que otros seguirán.

Amor: si escucha con atención a su pareja evitará un malentendido nada inocente.

SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: logrará ventajas inesperadas y los buenos resultados no tardarán.

Amor: volverá a los lugares donde la pareja descubrió afinidades que aún perduran.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: superará trabas que ciertos trámites imponen y la actividad comenzará a crecer.

Amor: si se anima al compromiso y asume riesgos, un cálido romance le espera.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: los contactos serán propicios, pero conviene no insistir con proyectos fantasiosos.

Amor: una vivencia romántica disipará un malentendido que causa divisiones.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: las trabas volarán y el éxito será una realidad, aunque habrá que hacer ajustes.

Amor: una cita romántica será inolvidable si evita hablar de relaciones anteriores.

Si usted cumple años hoy es una persona: exigente y activa en el amor; nunca se interesa a medias, es a todo o nada.