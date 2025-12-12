vida
Horóscopo de hoy viernes 12 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: momento para estar bien con la gente influyente; se avecinan cambios desafiantes.
Amor: una simpática persona se convertirá en alguien que querrá ver todos los días.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: le pedirán cambios en un proyecto y hará bien en consultar al equipo.
Amor: creerá que su entorno ignora una historia del pasado, pero alguien querrá saber más.
GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)
Trabajo y negocios: disfrutará tener la razón, pero podrían surgir errores y acusaciones injustas.
Amor: cambiará rutinas agobiantes y descubrirá un nuevo rasgo en la relación de pareja.
CÁNCER (22 junio a 22 julio)
Trabajo y negocios: si se aleja de personas que limitan sus posibilidades de éxito, muchas puertas se abrirán.
Amor: una crítica podría herir, pero deberá reconocer que recibe el mismo trato.
LEO (23 julio a 22 agosto)
Trabajo y negocios: los gastos excesivos podrían poner en apuros la estabilidad de su proyecto, pero lo resolverá.
Amor: dialogar será oportuno para suavizar asperezas y descomprimir la relación.
VIRGO (23 agosto a 22 septiembre)
Trabajo y negocios: surgirán obstáculos inesperados que retrasarán su camino al éxito, pero los eludirá.
Amor: la incertidumbre se disipará y dará paso a la calidez que había menguado.
LIBRA (23 septiembre a 22 octubre)
Trabajo y negocios: si rompe con viejos esquemas, su crecimiento material será envidia de muchos.
Amor: momento para no iniciar discusiones porque una vieja herida aún está latente.
ESCORPIO (23 octubre a 21 noviembre)
Trabajo y negocios: resolverá asuntos críticos y sus ideas se convertirán en modelos que otros seguirán.
Amor: si escucha con atención a su pareja evitará un malentendido nada inocente.
SAGITARIO (22 noviembre a 21 diciembre)
Trabajo y negocios: logrará ventajas inesperadas y los buenos resultados no tardarán.
Amor: volverá a los lugares donde la pareja descubrió afinidades que aún perduran.
CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: superará trabas que ciertos trámites imponen y la actividad comenzará a crecer.
Amor: si se anima al compromiso y asume riesgos, un cálido romance le espera.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: los contactos serán propicios, pero conviene no insistir con proyectos fantasiosos.
Amor: una vivencia romántica disipará un malentendido que causa divisiones.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: las trabas volarán y el éxito será una realidad, aunque habrá que hacer ajustes.
Amor: una cita romántica será inolvidable si evita hablar de relaciones anteriores.
Si usted cumple años hoy es una persona: exigente y activa en el amor; nunca se interesa a medias, es a todo o nada.