Horóscopo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: con tenacidad resolverá problemas donde otros fracasan; éxito asegurado.
Amor: será momento de moderar la impulsividad para evitar un alejamiento.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: se darán condiciones para ganar más dinero, aunque deberá reducir gastos.
Amor: un romance comenzará, pero surgirán circunstancias inesperadas.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: recibirá un informe que facilitará decisiones y evitará errores de rumbo.
Amor: le reprocharán decidir sin consultar, aunque tendrá razones válidas.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: con audacia cambiará de rumbo y sus proyectos mejorarán.
Amor: la relación logrará superar la interferencia de personas entrometidas.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: personas poco idóneas influirán en un proyecto, pero lo recuperará.
Amor: pedirá explicaciones sin afectar la confianza; habrá reconciliación.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para impulsar proyectos y alcanzar el éxito.
Amor: si deja los problemas fuera de la relación, la armonía florecerá.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: descubrirá que personas del entorno no alcanzan las metas; paciencia.
Amor: recibirá la invitación que más espera; su corazón vibrará de romance.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil y obtendrá resultados favorables.
Amor: encontrará a su alma gemela en el lugar más inesperado; nueva relación.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: un proyecto nuevo será la ocasión para mostrar su capacidad.
Amor: convendrá no provocar situaciones incómodas ni discusiones prolongadas.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: un entorno concentrado le indicará que el éxito será posible.
Amor: cierta indecisión generará incertidumbre, pero sabrá resolverla.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: la acumulación de asuntos pendientes comenzará a afectar un proyecto.
Amor: ocultar una circunstancia confusa será difícil, pero la relación resistirá.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: sabrá cuándo esperar y cuándo actuar; logrará el equilibrio justo.
Amor: su encanto lo hará irresistible y atraerá a una persona especial.
Si usted cumple años hoy es una persona poseedora de un atractivo natural, afectuosa y espontánea con los demás.