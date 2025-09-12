Horóscopo de hoy viernes 12 de septiembre de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: con tenacidad resolverá problemas donde otros fracasan; éxito asegurado.

Amor: será momento de moderar la impulsividad para evitar un alejamiento.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: se darán condiciones para ganar más dinero, aunque deberá reducir gastos.

Amor: un romance comenzará, pero surgirán circunstancias inesperadas.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: recibirá un informe que facilitará decisiones y evitará errores de rumbo.

Amor: le reprocharán decidir sin consultar, aunque tendrá razones válidas.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: con audacia cambiará de rumbo y sus proyectos mejorarán.

Amor: la relación logrará superar la interferencia de personas entrometidas.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: personas poco idóneas influirán en un proyecto, pero lo recuperará.

Amor: pedirá explicaciones sin afectar la confianza; habrá reconciliación.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: tendrá habilidad para impulsar proyectos y alcanzar el éxito.

Amor: si deja los problemas fuera de la relación, la armonía florecerá.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: descubrirá que personas del entorno no alcanzan las metas; paciencia.

Amor: recibirá la invitación que más espera; su corazón vibrará de romance.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: resolverá una situación difícil y obtendrá resultados favorables.

Amor: encontrará a su alma gemela en el lugar más inesperado; nueva relación.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: un proyecto nuevo será la ocasión para mostrar su capacidad.

Amor: convendrá no provocar situaciones incómodas ni discusiones prolongadas.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: un entorno concentrado le indicará que el éxito será posible.

Amor: cierta indecisión generará incertidumbre, pero sabrá resolverla.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: la acumulación de asuntos pendientes comenzará a afectar un proyecto.

Amor: ocultar una circunstancia confusa será difícil, pero la relación resistirá.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: sabrá cuándo esperar y cuándo actuar; logrará el equilibrio justo.

Amor: su encanto lo hará irresistible y atraerá a una persona especial.

Si usted cumple años hoy es una persona poseedora de un atractivo natural, afectuosa y espontánea con los demás.