Vida
Horóscopo de hoy viernes 13 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: los altibajos se equilibrarán y la prosperidad será un hecho; surgirá un nuevo negocio.
Amor: la estabilidad económica ayudará a terminar con discusiones en la pareja.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para reconciliarse con rivales problemáticos.
Amor: le señalarán su hábito de no escuchar; será momento de reconocerlo.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: descubrirá que sus metas son casi inalcanzables; será tiempo de cambios.
Amor: ciertas dudas generarán distancia, pero su intuición le acercará a la verdad.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: recibirá una buena idea para reducir gastos; conviene aplicarla.
Amor: si está sin pareja, un encuentro le deparará una gran sorpresa.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirán promesas sospechosas de ganancias rápidas; será mejor optar por lo seguro.
Amor: convendrá tomar distancia de personas simpáticas pero entrometidas.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los planes se cumplirán y abrirán nuevos desafíos; conformará un equipo sólido.
Amor: renovará el romance con atenciones y gestos cálidos.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes y podrá impulsar cambios.
Amor: su carácter enamoradizo incomodará a su pareja; será prudente reflexionar.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: será momento propicio para resolver asuntos pendientes y concretar planes exitosos.
Amor: expresará lo que siente sin herir; la intimidad será su refugio.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: conviene actuar con cautela ante la llegada de personas malintencionadas.
Amor: vivencias agradables marcarán el inicio de un posible romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: medidas poco claras le distraerán, pero logrará salir adelante.
Amor: defenderá a su pareja frente a familiares entrometidos.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: todo avanzará según lo planeado y recuperará el optimismo.
Amor: su seducción será evidente y atraerá miradas cercanas.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: un negocio inesperado comenzará a crecer y su panorama se ordenará.
Amor: estará sensible y evitará roces o discusiones en su entorno.
Si usted cumple años hoy es una persona generosa y agradable, pero ignora a quien ha querido dañarle.