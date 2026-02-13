Horóscopo de hoy viernes 13 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: los altibajos se equilibrarán y la prosperidad será un hecho; surgirá un nuevo negocio.

Amor: la estabilidad económica ayudará a terminar con discusiones en la pareja.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: se presentará una oportunidad para reconciliarse con rivales problemáticos.

Amor: le señalarán su hábito de no escuchar; será momento de reconocerlo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: descubrirá que sus metas son casi inalcanzables; será tiempo de cambios.

Amor: ciertas dudas generarán distancia, pero su intuición le acercará a la verdad.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: recibirá una buena idea para reducir gastos; conviene aplicarla.

Amor: si está sin pareja, un encuentro le deparará una gran sorpresa.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán promesas sospechosas de ganancias rápidas; será mejor optar por lo seguro.

Amor: convendrá tomar distancia de personas simpáticas pero entrometidas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los planes se cumplirán y abrirán nuevos desafíos; conformará un equipo sólido.

Amor: renovará el romance con atenciones y gestos cálidos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes y podrá impulsar cambios.

Amor: su carácter enamoradizo incomodará a su pareja; será prudente reflexionar.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será momento propicio para resolver asuntos pendientes y concretar planes exitosos.

Amor: expresará lo que siente sin herir; la intimidad será su refugio.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: conviene actuar con cautela ante la llegada de personas malintencionadas.

Amor: vivencias agradables marcarán el inicio de un posible romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: medidas poco claras le distraerán, pero logrará salir adelante.

Amor: defenderá a su pareja frente a familiares entrometidos.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: todo avanzará según lo planeado y recuperará el optimismo.

Amor: su seducción será evidente y atraerá miradas cercanas.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un negocio inesperado comenzará a crecer y su panorama se ordenará.

Amor: estará sensible y evitará roces o discusiones en su entorno.

Si usted cumple años hoy es una persona generosa y agradable, pero ignora a quien ha querido dañarle.