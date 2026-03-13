Horóscopo de hoy viernes 13 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: fallas en la comunicación podrían afectar los trabajos, pero las resolverá.

Amor: un nuevo romance o reconciliación será posible si propone una cita en un lugar especial.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: la situación parecerá caótica, pero surgirá una oportunidad que ordenará todo.

Amor: su encanto atraerá a una persona interesante que no siempre se muestra accesible.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una ausencia inesperada complicará el trabajo, pero recibirá ayuda.

Amor: cruzará un límite emocional y alguien especial aparecerá en su vida; posible romance.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: será favorable dar más espacio a colegas con buenas ideas.

Amor: pondrá límites a entrometidos y la pareja recuperará la armonía.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: influencias favorables traerán una serie de éxitos que elevarán su perfil.

Amor: actitudes de su pareja le generarán confusión; no conviene ignorarlo.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: problemas y trámites postergados fluirán y tomará buenas iniciativas.

Amor: su encanto estará irresistible y personas cercanas buscarán acercarse.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: sus colegas confiarán en usted para impulsar un cambio audaz.

Amor: vivirá una intimidad intensa e inolvidable con su pareja.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: gente influyente impulsará cambios a los que usted detectará fallas.

Amor: en plena afinidad, disfrutará de una cálida armonía en la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con información segura logrará que todo funcione con éxito.

Amor: alguien atractivo en su entorno despertará su interés.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: momento propicio para un cambio, aunque algunos no lo comprendan.

Amor: si deja de lado discusiones, harán las paces y la calidez volverá.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegarán noticias alentadoras sobre su proyecto, pero conviene mantener la concentración.

Amor: tomará la iniciativa y captará la atención de alguien especial.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: resolverá asuntos pendientes y su éxito será reconocido por el entorno.

Amor: superará la timidez y conocerá a una persona muy agradable.

Si usted cumple años hoy es una persona introvertida, de movimientos serenos y amplios gestos, aunque a veces algo torpe.