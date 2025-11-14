Horóscopo de hoy viernes 14 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: alguna demora podría cambiar los planes, pero un evento traerá bonanza.

Amor: aunque haya alguna torpeza, una cita ansiada resultará mejor de lo esperado.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cumplirá con una obligación difícil y los beneficios traerán alivio.

Amor: su fuerte encanto hará que alguien quiera estar a su lado; nueva relación.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: resolverá una dificultad con inteligencia y una cuota de buena suerte.

Amor: en un encuentro fortuito conocerá a una persona con la que tendrá inmediata afinidad.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: personas influyentes destacarán su capacidad para generar buenos trabajos.

Amor: actitudes en la pareja le harán comprender que reclaman mayor atención.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: gente que no ayuda inventará excusas para ignorar las metas, pero lo impedirá.

Amor: su carácter resultará atractivo para alguien que se convertirá en su alma gemela.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el entorno entenderá que debe ser más cooperativo y el proyecto crecerá.

Amor: sus críticas lastimarán los sentimientos de alguien que le admira en secreto.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: su habilidad para equilibrar las cosas y ganar asombrará a todos.

Amor: descubrirá que una ex pareja insiste en mantener una actitud maliciosa.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: buenas noticias sobre proyectos postergados; el suyo se retomará.

Amor: alguien le presentará a una persona encantadora; será amor a primera vista.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una falla en la comunicación podría provocar alguna disputa.

Amor: la pareja se alejará de los entrometidos para preservar la armonía.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá mayor protagonismo en el negocio y el entorno lo celebrará.

Amor: una ayuda fortuita en temas del corazón le hará ver las cosas tal como son.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: oportunidad para un viaje de negocios que dejará una buena recompensa.

Amor: una relación desgastada mejorará si visitan un lugar que invita a la calidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una tarea será exigente, pero su intuición le guiará hacia el éxito.

Amor: junto a una bella persona, el fuego contenido por mucho tiempo se encenderá.

Si usted cumple años hoy es una persona competitiva y eficiente. Prefiere hacer y ejecutar antes que hablar.