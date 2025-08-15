vida
Horóscopo de hoy viernes 15 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: un plan resultará mejor de lo esperado gracias al apoyo de alguien experto.
Amor: alguien especial hará vibrar su corazón y solo querrá estar cerca de esa persona.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: jornada de intensa actividad; será prudente resguardar las cosas valiosas.
Amor: diálogos interrumpidos y desencuentros podrían provocar discusiones.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: momento para no exigir a otros lo que ya ha demostrado ser un mal proyecto.
Amor: equilibrar las emociones y alejar ideas negativas mejorará la relación.
CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)
Trabajo y negocios: personas influyentes valorarán sus méritos y podrían asignarle más tareas.
Amor: al conocer mejor a alguien, surgirán afinidades que entusiasman.
LEO (24 de julio al 23 de agosto)
Trabajo y negocios: nuevos colegas le ayudarán a superar una situación difícil y obtener beneficios.
Amor: dejará de idealizar a su pareja y comenzará a verla tal como es.
VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)
Trabajo y negocios: pondrá en evidencia errores graves y los corregirá con experiencia.
Amor: momentos agradables en la pareja enriquecerán la intimidad; serán inolvidables.
LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: un proyecto audaz exigirá atención para completar cada detalle.
Amor: tendrá el corazón dispuesto para iniciar una nueva etapa romántica.
ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)
Trabajo y negocios: será conveniente no compartir información con personas poco confiables.
Amor: los obstáculos que causaban roces se disiparán; la armonía renace.
SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no debe dejar pasar; el negocio crecerá.
Amor: su pareja tendrá gestos adorables que entusiasmarán una nueva etapa.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: la falta de precisión y algunas negligencias encenderán sus alertas.
Amor: realizar actividades en pareja dará nuevo encanto a la intimidad.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: resolverá discusiones entre bandos opuestos y el proyecto avanzará.
Amor: si le piden mayor compromiso, no será buena idea reaccionar con pánico.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: un proyecto postergado cobrará vigencia y mostrará señales de mejora.
Amor: habrá altibajos en la pareja, pero si evita dramatizar, todo se resolverá.
Si usted cumple años hoy es una persona no muy dispuesta a las aventuras. Prefiere relaciones estables y duraderas.