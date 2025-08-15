Horóscopo de hoy viernes 15 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: un plan resultará mejor de lo esperado gracias al apoyo de alguien experto.

Amor: alguien especial hará vibrar su corazón y solo querrá estar cerca de esa persona.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: jornada de intensa actividad; será prudente resguardar las cosas valiosas.

Amor: diálogos interrumpidos y desencuentros podrían provocar discusiones.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: momento para no exigir a otros lo que ya ha demostrado ser un mal proyecto.

Amor: equilibrar las emociones y alejar ideas negativas mejorará la relación.

CÁNCER (22 de junio al 23 de julio)

Trabajo y negocios: personas influyentes valorarán sus méritos y podrían asignarle más tareas.

Amor: al conocer mejor a alguien, surgirán afinidades que entusiasman.

LEO (24 de julio al 23 de agosto)

Trabajo y negocios: nuevos colegas le ayudarán a superar una situación difícil y obtener beneficios.

Amor: dejará de idealizar a su pareja y comenzará a verla tal como es.

VIRGO (24 de agosto al 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: pondrá en evidencia errores graves y los corregirá con experiencia.

Amor: momentos agradables en la pareja enriquecerán la intimidad; serán inolvidables.

LIBRA (24 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: un proyecto audaz exigirá atención para completar cada detalle.

Amor: tendrá el corazón dispuesto para iniciar una nueva etapa romántica.

ESCORPIO (23 de octubre al 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: será conveniente no compartir información con personas poco confiables.

Amor: los obstáculos que causaban roces se disiparán; la armonía renace.

SAGITARIO (23 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no debe dejar pasar; el negocio crecerá.

Amor: su pareja tendrá gestos adorables que entusiasmarán una nueva etapa.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: la falta de precisión y algunas negligencias encenderán sus alertas.

Amor: realizar actividades en pareja dará nuevo encanto a la intimidad.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: resolverá discusiones entre bandos opuestos y el proyecto avanzará.

Amor: si le piden mayor compromiso, no será buena idea reaccionar con pánico.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: un proyecto postergado cobrará vigencia y mostrará señales de mejora.

Amor: habrá altibajos en la pareja, pero si evita dramatizar, todo se resolverá.

Si usted cumple años hoy es una persona no muy dispuesta a las aventuras. Prefiere relaciones estables y duraderas.