Horóscopo de hoy viernes 15 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: el momento será propicio para destrabar los negocios, proyectos o tareas.

Amor: su fuerte encanto atraerá a alguien especial que desea conocerle desde hace tiempo.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: resultados favorables le llenarán de optimismo y generarán ciertos beneficios.

Amor: las discusiones se disiparán en el dulce encuentro que generará un nuevo comienzo.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá un exceso de locuacidad que podría poner en riesgo un nuevo proyecto.

Amor: recibirá aceptación hacia sus rasgos de buen humor y eso ayudará en una cita.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: romperá con viejas prácticas y con su talento influirá para lograr un avance.

Amor: una dulce vivencia se producirá del modo más inesperado; posible romance.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: todo estará bajo su responsabilidad, por lo que será atinado delegar alguna tarea.

Amor: tendrá una actitud valiente y atraerá a una bella persona; se avecina un encuentro.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta parecerá atractiva, pero tendrá algo que no le cuadra.

Amor: una relación pasará a ser el refugio donde se disipan sus temores para poder amar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se avecinan cambios que mejoran aspectos económicos y traen alivio.

Amor: demasiadas dudas afectarán la intimidad, pero en el diálogo hallarán el entendimiento.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: alguna tarea podría salir mal, pero con cambios todo mejorará.

Amor: un encuentro fortuito estimulará el acercamiento con alguien muy especial.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento propicio para resolver lo financiero y retomar una idea.

Amor: un plan impuesto, sin consultar a la pareja, romperá con la armonía creada.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su esfuerzo será destacado por gente de posición superior.

Amor: le harán notar que discute por obstinación, pero hará bien en calmarse y escuchar.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: llegará gente entusiasmada con cierto proyecto, pero no le verá futuro.

Amor: con pocas palabras, más gestos y pequeñas atenciones, atraerá a una bella persona.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su perfil será demandado por gente que lanza un nuevo proyecto o negocio.

Amor: una conversación de rutina hará surgir el encanto que cree ya no se manifiesta.

Si usted cumple años hoy es una persona intuitiva, de gran agudeza, mucha paciencia y capacidad de persuasión.