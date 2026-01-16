Horóscopo de hoy viernes 16 de enero de 2026

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: las exigencias crecerán, pero su tenacidad será premiada y habrá momentos gratificantes.

Amor: compartirá dulces vivencias en pareja que facilitarán planificar el futuro.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: el entorno requerirá de su experiencia para resolver un asunto complicado.

Amor: aunque sienta que su pareja invade espacios personales, optará por no discutir.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: un proyecto que creía estancado comenzará a generar beneficios y recibirá elogios.

Amor: su encanto estará irresistible y alguien inesperado quedará atraído.

Cáncer (22 junio a 22 julio)

Trabajo y negocios: tomará medidas audaces para desafiar al entorno, sin dejar nada librado al azar.

Amor: si pone límites a los entrometidos, la pareja podrá dialogar con mayor armonía.

Leo (23 julio a 22 agosto)

Trabajo y negocios: se avecina una evaluación incómoda sobre un proyecto, pero sabrá rescatar lo positivo.

Amor: surgirán roces inesperados en la pareja, aunque el diálogo permitirá llegar a un acuerdo.

Virgo (23 agosto a 22 septiembre)

Trabajo y negocios: alguien pedirá dinero para una inversión arriesgada; conviene actuar con cautela.

Amor: al abrir su corazón, recibirá señales de la persona menos imaginada.

Libra (23 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: parecerá que el negocio no avanza como espera, pero lo mejor está por venir.

Amor: su pareja le brindará apoyo en una situación difícil y eso fortalecerá el vínculo.

Escorpio (23 octubre a 21 noviembre)

Trabajo y negocios: surgirán trabas que retrasarán las metas, pero encontrará un atajo eficaz.

Amor: iniciará una relación profunda, que marcará un antes y un después.

Sagitario (22 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: su intuición le indicará si un nuevo negocio traerá beneficios.

Amor: será mejor no forzar encuentros y permitir que todo fluya naturalmente.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: el optimismo le ayudará a cumplir trámites y tareas pendientes.

Amor: se animará a superar la timidez para acercarse a alguien que parecía distante.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: momento favorable para superar desafíos y recibir un beneficio inesperado.

Amor: al expresar su carácter, sorprenderá a su pareja y compartirán gratos encuentros.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: su sensibilidad le permitirá percibir detalles que otros pasan por alto; todo mejora.

Amor: su poder de seducción crecerá y estará listo para concretar una nueva relación.

Si cumple años hoy es una persona honesta pero rígida; tiende a irritarse cuando algo contradice sus planes.