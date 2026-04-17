Horóscopo de hoy viernes 17 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: será inteligente dejar de observar y criticar lo que hacen otros y concentrarse.

Amor: tomará iniciativas que impactarán en una bella persona; posible romance.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para el ahorro y la previsión porque se avecinan gastos imprevistos.

Amor: su fuerte encanto estará en plenitud y alguien del entorno querrá acercarse.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: lo mejor de un proyecto será que implica un interesante viaje de exploración.

Amor: la estabilidad se convertirá en un estado deseable y, para eso, tomará iniciativas.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: mostrará fuerte carácter y ambición para alcanzar las metas más complejas.

Amor: su autoestima mejorará con el inicio de una inesperada relación. Esperanza.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: surgirán altercados con colegas, pero pondrá las cosas en su lugar con habilidad.

Amor: su encanto será retribuido con una calidez inesperada y permitirá una nueva relación.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: un imprevisto alterará los planes, pero gente influyente traerá ayuda.

Amor: una relación crecerá casi sin darse cuenta y el romance surgirá y será inolvidable.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: gente poco idónea le hará perder tiempo, pero la pondrá en su lugar.

Amor: necesitará tomar iniciativas más que hablar y, al hacerlo, verá sorprendentes resultados.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas fluirán mejor si decide dejar de lado una actitud obstinada.

Amor: alguien del pasado revivirá sentimientos que cree olvidados, pero lo meditará bien.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: conflicto entre obtener ganancias y la necesidad de controlarlas.

Amor: su pareja estará muy sensible y le confiará un secreto que debe resguardar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: aun contra duras medidas, logrará alcanzar sus metas con éxito.

Amor: no podrá explicar la atracción por una persona con valores muy diferentes.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: iniciará un proyecto sin ayuda y, a su manera, superará todos los obstáculos.

Amor: un encuentro fortuito pasará a convertirse en un romance inolvidable.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: hará bien en continuar con lo que mejor le sale y no innovar. Especular, no.

Amor: si insiste en el rol de víctima, su pareja se fastidiará y no le ayudará en nada.

Si usted cumple años hoy es una persona muy determinada en los negocios, pero con cierta timidez en el amor.