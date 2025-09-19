VIDA
Horóscopo de hoy viernes 19 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: propicio eludir discusiones y apostar por lo seguro. Confianza en aumento.
Amor: descubrirá rasgos inesperados en su pareja que le resultarán divertidos.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para detectar proyectos con potencial de cambio.
Amor: lo que dice no coincide con lo que hace; corregirá la mala sintonía.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: alguien celebrará que resuelva asuntos pendientes y lo recomendará.
Amor: las pequeñas atenciones serán la clave para recuperar una relación dañada.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: su creatividad se destacará en la rutina y un negocio se recuperará.
Amor: momento favorable para afianzar la pareja y dialogar sobre temas difíciles.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: los problemas se acumulan, pero los resolverá si aplica liderazgo.
Amor: deberá reforzar la armonía para fortalecer lazos que se han debilitado.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: se concentrará en resolver problemas generados por otros.
Amor: surgirán dudas que afectarán el diálogo; si abre el corazón, todo mejorará.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: dejar un problema sin resolver y pasar a otro no ayudará en nada.
Amor: un encuentro fortuito traerá gratificación y renovada energía de calidez.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: actitudes impulsivas podrían dañar un proyecto importante.
Amor: con palabras y gestos amables conquistará a una persona reservada.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: una situación difícil se volcará a su favor y generará beneficios.
Amor: la calidez de la pareja servirá para cambiar lo que parecía imposible.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: aunque mantenga la serenidad, las exigencias superarán su esfuerzo.
Amor: un recién llegado despertará una súbita atracción; propicio para el romance.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: se definirá el rumbo que los negocios necesitan; una estrategia funcionará.
Amor: los intereses opuestos de la pareja se harán visibles por una confusión pasajera.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: una curiosa propuesta reactivará una vocación y superará un desafío.
Amor: un nuevo romance tendrá todo lo que desea y no pensará en otra cosa.
Si usted cumple años hoy es una persona adaptable, de buen juicio y tímida, pero respetuosa de la libertad de los demás.