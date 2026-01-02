Horóscopo de hoy viernes 2 de enero de 2026

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

Trabajo y negocios: Un ambiente constructivo mejorará la cooperación que había decaído.

Amor: Alguien revelará un agradable matiz que creará expectativas para una relación.

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Trabajo y negocios: Las tareas crecerán y también lo harán las ganancias; éxito resonante.

Amor: Parecerá que la armonía se pierde, pero pronto se recupera y cambia para mejor.

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Trabajo y negocios: La rutina comenzará a agobiarle, pero surgirá un cambio inesperado.

Amor: Demandas en la pareja le molestarán, pero será necesario escuchar y dialogar.

Cáncer (22 de junio – 23 de julio)

Trabajo y negocios: Postergará el inicio de un proyecto por medidas que deben estudiarse.

Amor: El diálogo sincero allanará el camino hacia un cálido encuentro en la pareja.

Leo (24 de julio – 23 de agosto)

Trabajo y negocios: Su colaboración será apreciada; las tareas fluyen y los beneficios llegan.

Amor: Su afectuosa calidez llenará de expectativas a una bella persona que se acerca.

Virgo (24 de agosto – 23 de septiembre)

Trabajo y negocios: Hará bien en demorar una decisión que podría crearle enemigos.

Amor: Desaparecerá una traba que le impide acercarse a cierta persona; posible romance.

Libra (24 de septiembre – 22 de octubre)

Trabajo y negocios: Un colega con quien tiene diferencias aceptará que comete errores.

Amor: Una hermosa relación comenzará de manera accidentada, pero será inolvidable.

Escorpio (23 de octubre – 22 de noviembre)

Trabajo y negocios: Momento propicio para aceptar sugerencias que resuelvan problemas.

Amor: Alguien se acercará demasiado cuando menos lo espera y le desafiará.

Sagitario (23 de noviembre – 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: Se suceden los logros porque la cooperación va en aumento.

Amor: Alguien le demostrará que con poco se puede ser feliz y pronto se enamorará.

Capricornio (22 de diciembre – 20 de enero)

Trabajo y negocios: Resolverá un asunto complicado y obtendrá toda la atención.

Amor: Su encanto atraerá a alguien que resultará ser su alma gemela; feliz romance.

Acuario (21 de enero – 19 de febrero)

Trabajo y negocios: Un negocio le pondrá en contacto con aquel líder que ansía conocer.

Amor: Su genio impactará en alguien que cree inaccesible y una valla será franqueada.

Piscis (20 de febrero – 20 de marzo)

Trabajo y negocios: La afinidad con su entorno reforzará el alcance de las metas.

Amor: Se avecinan cálidos momentos gracias a pequeñas atenciones y ternura en la pareja.

Si cumple años hoy es una persona muy sincera. Desprecia la hipocresía, pero sabe escuchar la opinión de los demás.