Vida
Horóscopo de hoy viernes 20 de febrero de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: un nuevo colega resolverá un asunto pendiente; el resultado será favorable.
Amor: un encuentro disipará la distancia en la pareja y confirmará que escuchar hace bien.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una relación sólida con personas influyentes favorecerá sus proyectos.
Amor: al evitar discusiones, se reducirá el riesgo de una crisis en la pareja.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: cierta actitud retrasará el inicio de un emprendimiento.
Amor: aflorarán rasgos positivos que consolidarán la relación.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: su proyecto crecerá con cambios audaces y el negocio será exitoso.
Amor: momento propicio para iniciar una relación cálida.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: llegarán noticias esperadas sobre el resultado de una gestión.
Amor: reforzará su encanto y se acercará a alguien que le atrae.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: alguien que sobreestima su capacidad cometerá errores; será tiempo de ajustes.
Amor: su presencia atraerá a una persona interesada en conocerle mejor.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que romperán la rutina y abrirán paso a una propuesta.
Amor: un encuentro inesperado alterará su mundo con vivencias inolvidables.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: no conviene enojarse con personas poco idóneas; será mejor orientarlas.
Amor: interferencias externas podrían afectar la relación.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: recibirá ayuda para superar una restricción económica y surgirán nuevos planes.
Amor: los malentendidos aumentarán y afectarán la intimidad.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una persona influyente reconocerá sus logros y fortalecerá su posición.
Amor: su afecto fluirá plenamente y la relación se fortalecerá.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: momento favorable para recibir propuestas con beneficios inesperados.
Amor: alguien quedará impactado por su encanto y le hará una invitación.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: impulsará cambios que ampliarán su base material y mejorarán su vida.
Amor: un encuentro artístico le permitirá conocer a alguien especial.
Si usted cumple años hoy es una persona pujante y simpática, pero extremadamente firme cuando las circunstancias lo exigen.