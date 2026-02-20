Horóscopo de hoy viernes 20 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un nuevo colega resolverá un asunto pendiente; el resultado será favorable.

Amor: un encuentro disipará la distancia en la pareja y confirmará que escuchar hace bien.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una relación sólida con personas influyentes favorecerá sus proyectos.

Amor: al evitar discusiones, se reducirá el riesgo de una crisis en la pareja.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierta actitud retrasará el inicio de un emprendimiento.

Amor: aflorarán rasgos positivos que consolidarán la relación.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su proyecto crecerá con cambios audaces y el negocio será exitoso.

Amor: momento propicio para iniciar una relación cálida.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán noticias esperadas sobre el resultado de una gestión.

Amor: reforzará su encanto y se acercará a alguien que le atrae.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien que sobreestima su capacidad cometerá errores; será tiempo de ajustes.

Amor: su presencia atraerá a una persona interesada en conocerle mejor.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que romperán la rutina y abrirán paso a una propuesta.

Amor: un encuentro inesperado alterará su mundo con vivencias inolvidables.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no conviene enojarse con personas poco idóneas; será mejor orientarlas.

Amor: interferencias externas podrían afectar la relación.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá ayuda para superar una restricción económica y surgirán nuevos planes.

Amor: los malentendidos aumentarán y afectarán la intimidad.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una persona influyente reconocerá sus logros y fortalecerá su posición.

Amor: su afecto fluirá plenamente y la relación se fortalecerá.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento favorable para recibir propuestas con beneficios inesperados.

Amor: alguien quedará impactado por su encanto y le hará una invitación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: impulsará cambios que ampliarán su base material y mejorarán su vida.

Amor: un encuentro artístico le permitirá conocer a alguien especial.

Si usted cumple años hoy es una persona pujante y simpática, pero extremadamente firme cuando las circunstancias lo exigen.