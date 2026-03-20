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Horóscopo de hoy viernes 20 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: riesgo de pérdidas o extravío de papeles importantes; si está alerta, todo saldrá bien.
Amor: los conceptos de libertad y espacio propio serán motivo de discusión con alguien.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una persona idónea reemplazará con éxito a alguien que no cumple las metas.
Amor: llegará esa invitación que sostiene la esperanza de un romance soñado.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: con humildad conseguirá lo que se propone y logrará excelentes resultados.
Amor: un sentimiento no expresado podría enfriar la relación, pero sabrá evitarlo.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: momento para ir a lo seguro y cerrar tratos con gente confiable.
Amor: los entrometidos de siempre tendrán actitudes irritantes, pero los alejará con firmeza.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: surgirán medidas con las que no acuerda, pero su intuición le guiará al éxito.
Amor: el rencor no ayudará si desea reparar un corazón herido.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: se interesará en proyectos nuevos y obtendrá ganancias; impulsará iniciativas exitosas.
Amor: con la razón no entenderá ciertas conductas, pero con el corazón sí.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: si analiza demasiado, podría complicarse y no ver soluciones.
Amor: su encanto deslumbrará a quien desea conocer; posible romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: con acciones inteligentes alcanzará el máximo beneficio.
Amor: los caprichos en la relación le mostrarán intolerante, pero algo resultará irresistible.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: quedarán atrás los desacuerdos y recibirá una adhesión inesperada.
Amor: el camino hacia un romance inesperado quedará libre de obstáculos.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: recibirá sugerencias audaces, difíciles de aplicar, pero exitosas.
Amor: un diálogo sincero aliviará heridas del pasado que aún no sanan.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: corregirá errores del entorno que retrasan el avance.
Amor: no debería sorprenderse por mensajes de alguien; su encanto está irresistible.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: será hábil para no quedar rezagado y sorprenderá a los demás.
Amor: su seducción no pasará desapercibida y podría nacer un nuevo romance.
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