Horóscopo de hoy viernes 21 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se gestará un negocio en el que valdrá la pena aportar su capacidad y esfuerzo.

Amor: en la pareja le pedirán que no postergue iniciativas; será acertado actuar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: reconocerá aptitudes de sus colegas que permiten avanzar en los proyectos.

Amor: una expareja rondará su entorno cercano pero no le causará molestias.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse será destacada y generará un beneficio.

Amor: querrá disponer del tiempo a su manera, pero eso desatará una discusión en la pareja.

CÁNCER (junio 22-julio 23)

Trabajo y negocios: aprecia que las cosas no tengan cambios bruscos, pero se avecina un nuevo rumbo.

Amor: dejará de lado la ansiedad y descubrirá que llega un romance inesperado.

LEO (julio 24-agosto 23)

Trabajo y negocios: el cumplimiento de metas antes del plazo hará llegar los beneficios prometidos.

Amor: tendrá gestos irresistibles para cierta persona de su entorno.

VIRGO (agosto 24-septiembre 23)

Trabajo y negocios: cumplirá los pasos que conducen a un nuevo empleo y se concretará.

Amor: alguien captará su atención en una reunión y vivirá un romance duradero.

LIBRA (septiembre 24-octubre 22)

Trabajo y negocios: resultados poco alentadores apurarán la puesta en marcha de cambios postergados.

Amor: aunque surjan roces, logrará hacer las paces en la pareja; dulce vivencia.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)

Trabajo y negocios: enfrentará a gente que cuestiona los trabajos realizados.

Amor: su corazón temblará ante un recién llegado con un encanto especial.

SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)

Trabajo y negocios: se concentrará en un proyecto difícil y será la clave del éxito.

Amor: vencerá actitudes obstinadas en la pareja con atenciones y todo mejorará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: llegará una propuesta que conviene revisar con detenimiento.

Amor: se valorará su esfuerzo por renovar el romance; recibirá tierna retribución.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: aun con errores y planes postergados, todo empezará a revertirse.

Amor: le reprocharán actuar con desapego; si se abre, vivirá dulces momentos.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aunque todo parezca un caos, tendrá el control de cada situación.

Amor: su intuición le guiará hacia encuentros que darán inicio a un romance.

Si usted cumple años hoy es una persona pacífica pero orgullosa. Le disgusta que le digan lo que tiene que hacer.