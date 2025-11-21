vida
Horóscopo de hoy viernes 21 de noviembre de 2025
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: se gestará un negocio en el que valdrá la pena aportar su capacidad y esfuerzo.
Amor: en la pareja le pedirán que no postergue iniciativas; será acertado actuar.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: reconocerá aptitudes de sus colegas que permiten avanzar en los proyectos.
Amor: una expareja rondará su entorno cercano pero no le causará molestias.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: su habilidad para relacionarse será destacada y generará un beneficio.
Amor: querrá disponer del tiempo a su manera, pero eso desatará una discusión en la pareja.
CÁNCER (junio 22-julio 23)
Trabajo y negocios: aprecia que las cosas no tengan cambios bruscos, pero se avecina un nuevo rumbo.
Amor: dejará de lado la ansiedad y descubrirá que llega un romance inesperado.
LEO (julio 24-agosto 23)
Trabajo y negocios: el cumplimiento de metas antes del plazo hará llegar los beneficios prometidos.
Amor: tendrá gestos irresistibles para cierta persona de su entorno.
VIRGO (agosto 24-septiembre 23)
Trabajo y negocios: cumplirá los pasos que conducen a un nuevo empleo y se concretará.
Amor: alguien captará su atención en una reunión y vivirá un romance duradero.
LIBRA (septiembre 24-octubre 22)
Trabajo y negocios: resultados poco alentadores apurarán la puesta en marcha de cambios postergados.
Amor: aunque surjan roces, logrará hacer las paces en la pareja; dulce vivencia.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 22)
Trabajo y negocios: enfrentará a gente que cuestiona los trabajos realizados.
Amor: su corazón temblará ante un recién llegado con un encanto especial.
SAGITARIO (noviembre 23-diciembre 21)
Trabajo y negocios: se concentrará en un proyecto difícil y será la clave del éxito.
Amor: vencerá actitudes obstinadas en la pareja con atenciones y todo mejorará.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: llegará una propuesta que conviene revisar con detenimiento.
Amor: se valorará su esfuerzo por renovar el romance; recibirá tierna retribución.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: aun con errores y planes postergados, todo empezará a revertirse.
Amor: le reprocharán actuar con desapego; si se abre, vivirá dulces momentos.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: aunque todo parezca un caos, tendrá el control de cada situación.
Amor: su intuición le guiará hacia encuentros que darán inicio a un romance.
Si usted cumple años hoy es una persona pacífica pero orgullosa. Le disgusta que le digan lo que tiene que hacer.