Horóscopo de hoy viernes 22 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: surgirá una traba que complicará el inicio de un proyecto, pero llegará ayuda.

Amor: si no ve las cosas tal como son, creerá que le engañan; relájese y verá la verdad.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: su capacidad de negociación se destacará para generar beneficios.

Amor: su generosidad será cuestionada, pero la persona que ama lo desmentirá.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: convendrá mantener un perfil conservador al realizar una inversión.

Amor: su encanto hará crecer la seducción y la intimidad tendrá momentos cálidos.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: posible estancamiento por fallas recuperables; se avecina un cambio positivo.

Amor: discutir por trivialidades podría dañar la armonía, pero no ocurrirá.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: momento favorable para proyectos a largo plazo que generarán cambios notables.

Amor: su encanto brillará y alguien buscará conocerle para iniciar un romance.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: las condiciones mejorarán; aumentarán las cobranzas y las ventas.

Amor: posible reencuentro con un viejo amor; nostalgia y nueva calidez.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: tendrá pericia para separar lo esencial de lo trivial y así ganar.

Amor: espontáneas muestras de afecto sanarán viejas heridas.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: se apartará de quienes cometen errores y se concentrará en su proyecto.

Amor: superará momentos confusos causados por terceros y hará las paces.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: tendrá capacidad para evitar errores graves.

Amor: surgirá atracción por una persona interesante; será buena idea adelantarse.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: aunque persista la rutina, un cambio positivo se aproxima.

Amor: equilibrará lo intelectual y lo afectivo; la pareja crecerá y facilitará planes.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: su esfuerzo será recompensado; aumentarán los beneficios.

Amor: deberá tomar la iniciativa en la pareja, aunque convendrá no exagerar.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: actuará con sensibilidad y evitará pérdidas.

Amor: será oportuno distenderse y recuperar el encanto que pudo haberse apagado.

Si usted cumple años hoy es una persona solidaria y alegre, que sabe ganarse el afecto de todos.