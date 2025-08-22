vida
Horóscopo de hoy viernes 22 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: surgirá una traba que complicará el inicio de un proyecto, pero llegará ayuda.
Amor: si no ve las cosas tal como son, creerá que le engañan; relájese y verá la verdad.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: su capacidad de negociación se destacará para generar beneficios.
Amor: su generosidad será cuestionada, pero la persona que ama lo desmentirá.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: convendrá mantener un perfil conservador al realizar una inversión.
Amor: su encanto hará crecer la seducción y la intimidad tendrá momentos cálidos.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: posible estancamiento por fallas recuperables; se avecina un cambio positivo.
Amor: discutir por trivialidades podría dañar la armonía, pero no ocurrirá.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: momento favorable para proyectos a largo plazo que generarán cambios notables.
Amor: su encanto brillará y alguien buscará conocerle para iniciar un romance.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: las condiciones mejorarán; aumentarán las cobranzas y las ventas.
Amor: posible reencuentro con un viejo amor; nostalgia y nueva calidez.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: tendrá pericia para separar lo esencial de lo trivial y así ganar.
Amor: espontáneas muestras de afecto sanarán viejas heridas.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: se apartará de quienes cometen errores y se concentrará en su proyecto.
Amor: superará momentos confusos causados por terceros y hará las paces.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: tendrá capacidad para evitar errores graves.
Amor: surgirá atracción por una persona interesante; será buena idea adelantarse.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: aunque persista la rutina, un cambio positivo se aproxima.
Amor: equilibrará lo intelectual y lo afectivo; la pareja crecerá y facilitará planes.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: su esfuerzo será recompensado; aumentarán los beneficios.
Amor: deberá tomar la iniciativa en la pareja, aunque convendrá no exagerar.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: actuará con sensibilidad y evitará pérdidas.
Amor: será oportuno distenderse y recuperar el encanto que pudo haberse apagado.
Si usted cumple años hoy es una persona solidaria y alegre, que sabe ganarse el afecto de todos.