Vida

Horóscopo de hoy viernes 23 de enero de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (21 marzo a 20 abril)

Trabajo y negocios: un cambio de rumbo intempestivo no dará resultado si la decisión no está bien reflexionada.

Amor: cierta persona se acercará y sentirá que su corazón vibra; posible romance.

Tauro (21 abril a 20 mayo)

Trabajo y negocios: momentos de confusión; hará bien en resguardar datos y objetos valiosos.

Amor: diálogos a medias y reiterados desencuentros serán motivo de preocupación.

Géminis (21 mayo a 21 junio)

Trabajo y negocios: exigirá al entorno un esfuerzo que se verá coronado con un éxito inesperado.

Amor: las emociones se dispararán si no deja de lado la dispersión y los gestos pesimistas.

Cáncer (22 junio a 23 julio)

Trabajo y negocios: alguien influyente valorará sus méritos y favorecerá el crecimiento del proyecto.

Amor: un encuentro fortuito generará vivencias que insinuarán un posible romance.

Leo (24 julio a 23 agosto)

Trabajo y negocios: un colega ayudará a superar una situación difícil y el proyecto crecerá.

Amor: al dejar de idealizar a su pareja y verla tal cual es, la armonía aumentará.

Virgo (24 agosto a 23 septiembre)

Trabajo y negocios: una situación pondrá en evidencia errores que le tomarán por sorpresa.

Amor: la intimidad se verá enriquecida por una armonía plena de calidez.

Libra (24 septiembre a 22 octubre)

Trabajo y negocios: aportará la información que el entorno necesita y el éxito estará asegurado.

Amor: al abrir el corazón, estará preparado para la nueva relación que se avecina.

Escorpio (23 octubre a 22 noviembre)

Trabajo y negocios: no será conveniente compartir ciertos aspectos de los proyectos.

Amor: resolverá trabas que generan malentendidos en la pareja y todo se aclarará.

Sagitario (23 noviembre a 21 diciembre)

Trabajo y negocios: la oportunidad no podría ser mejor; los éxitos comenzarán a sumarse.

Amor: en la pareja pedirán algo casi imposible, pero intentar valdrá la pena.

Capricornio (22 diciembre a 20 enero)

Trabajo y negocios: no es buen momento para descuidarse o el negocio podría resentirse.

Amor: compartir actividad física en pareja llenará la intimidad de dulces vivencias.

Acuario (21 enero a 19 febrero)

Trabajo y negocios: su carácter en una discusión será decisivo para que los proyectos mejoren.

Amor: la idea de mayor compromiso no le entusiasma, pero al reflexionar lo comprenderá.

Piscis (20 febrero a 20 marzo)

Trabajo y negocios: un negocio estancado comenzará a arrojar resultados inesperados.

Amor: posibles altibajos en la pareja; no será momento para realizar cambios.

Si cumple años hoy es una persona poco inclinada a las aventuras. Prefiere relaciones estables y duraderas.