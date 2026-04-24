Horóscopo de hoy viernes 24 de abril de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: su habilidad en el trabajo permitirá alcanzar las metas con éxito.

Amor: una diferencia en la pareja se resolverá dialogando, sin discusiones ni reproches.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: aunque no haya acuerdos, habrá un desarrollo positivo en los negocios.

Amor: su poderoso encanto estará irresistible y atraerá a una persona muy especial.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llega una oportunidad que no debe dejar pasar. Prepárese para tener éxito.

Amor: momento propicio para avanzar con una relación o reconciliar a la pareja.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: llegará un colega nuevo cuya habilidad resultará positiva para resolver tareas.

Amor: se consolida la pareja o tiene la oportunidad de conocer a alguien nuevo.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: detecta errores que mostrarán falta de idoneidad, pero alguien será la excepción.

Amor: en un encuentro, los nervios podrían jugar en su contra, pero todo saldrá bien.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una propuesta de nuevo empleo será interesante por el ambiente de trabajo.

Amor: tendrá un cambio de actitud que tomará por sorpresa a su pareja; urge dialogar.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: será momento para las innovaciones y por la audacia se distinguirá.

Amor: tomará decisiones que harán surgir conflictos que serán un desafío para resolver.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aun con opiniones en contra, resolverá un problema con éxito.

Amor: su encanto atraerá a alguien de su entorno laboral y será quien menos imagina.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: algún colega mostrará un talento que reforzará el negocio.

Amor: cierta persona no podrá resistir su encanto y eso facilitará el romance.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su visión práctica de las cosas será muy requerida en el entorno.

Amor: finalmente, llega esa cita romántica que promete calidez y buenas señales.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: anticipará los problemas, rebatirá las críticas y ganará cooperación.

Amor: la persona menos esperada le invitará a una cita que será divertida e inolvidable.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no confiará en su entorno, pero con tenacidad logrará mantener el rumbo.

Amor: disfrutará de momentos plenos de calidez romántica que generan la buena vida.

Si usted cumple años hoy es una persona honesta, divertida, pero muy impulsiva. Prefiere actuar rápido y sin pausas.