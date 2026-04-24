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Horóscopo de hoy viernes 24 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: su habilidad en el trabajo permitirá alcanzar las metas con éxito.
Amor: una diferencia en la pareja se resolverá dialogando, sin discusiones ni reproches.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: aunque no haya acuerdos, habrá un desarrollo positivo en los negocios.
Amor: su poderoso encanto estará irresistible y atraerá a una persona muy especial.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: llega una oportunidad que no debe dejar pasar. Prepárese para tener éxito.
Amor: momento propicio para avanzar con una relación o reconciliar a la pareja.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: llegará un colega nuevo cuya habilidad resultará positiva para resolver tareas.
Amor: se consolida la pareja o tiene la oportunidad de conocer a alguien nuevo.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: detecta errores que mostrarán falta de idoneidad, pero alguien será la excepción.
Amor: en un encuentro, los nervios podrían jugar en su contra, pero todo saldrá bien.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una propuesta de nuevo empleo será interesante por el ambiente de trabajo.
Amor: tendrá un cambio de actitud que tomará por sorpresa a su pareja; urge dialogar.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: será momento para las innovaciones y por la audacia se distinguirá.
Amor: tomará decisiones que harán surgir conflictos que serán un desafío para resolver.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: aun con opiniones en contra, resolverá un problema con éxito.
Amor: su encanto atraerá a alguien de su entorno laboral y será quien menos imagina.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: algún colega mostrará un talento que reforzará el negocio.
Amor: cierta persona no podrá resistir su encanto y eso facilitará el romance.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su visión práctica de las cosas será muy requerida en el entorno.
Amor: finalmente, llega esa cita romántica que promete calidez y buenas señales.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: anticipará los problemas, rebatirá las críticas y ganará cooperación.
Amor: la persona menos esperada le invitará a una cita que será divertida e inolvidable.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: no confiará en su entorno, pero con tenacidad logrará mantener el rumbo.
Amor: disfrutará de momentos plenos de calidez romántica que generan la buena vida.
Si usted cumple años hoy es una persona honesta, divertida, pero muy impulsiva. Prefiere actuar rápido y sin pausas.