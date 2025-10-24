vida
Horóscopo de hoy viernes 24 de octubre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: se avecina el momento para delegar tareas y supervisar otros proyectos.
Amor: una sugerencia audaz será motivo de un agradable encuentro e intimidad plena.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: sucederán cambios repentinos y las mejoras económicas comenzarán a llegar.
Amor: un asunto que no se resuelve causará discusiones en la pareja, pero habrá solución.
GÉMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: será propicio saldar deudas o las metas estarán cada vez más inalcanzables.
Amor: la pareja saldrá adelante de una crisis y dará motivo para madurar y crecer.
CÁNCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: postergará asuntos que pueden esperar y se dedicará a su proyecto. Oportunidad.
Amor: su pareja o una íntima relación mostrarán actitudes dignas de orgullo.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: pondrá todo en su lugar y enfrentará un nuevo desafío, pero estará bien preparado.
Amor: propicio para salir, divertirse e iniciar un nuevo romance o reconciliarse.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: resaltarán sus cualidades y eso convencerá a la gente más influyente.
Amor: un secreto difícil de guardar le será confiado, pero su pareja será la indiscreta.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: hallará otro modo de generar más ganancias con el mismo proyecto.
Amor: una herida aún no se cierra porque una ex pareja sigue cerca; conviene sanar.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: un buen plan generará más ventas y nuevas perspectivas.
Amor: su encanto impactará en una persona que no tardará en acercarse; posible romance.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: será negativo demorar un proyecto si hay plazos que cumplir.
Amor: ciertos comentarios alterarán la armonía de la pareja y se lo reprocharán.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: recuperará la senda del éxito porque la situación obliga a ser audaz.
Amor: se encontrará con alguien que alguna vez hirió su corazón y verá que ha cambiado.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un colega cometerá un error, pero lo salvará con una solución inteligente.
Amor: un malentendido cambiará el humor de la pareja, pero será bueno pedir aclaraciones.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: tendrá serenidad para resolver una situación que podría afectar sus intereses.
Amor: tendrá buen ánimo y calidez para generar felicidad en la pareja; hermoso momento.
Si usted cumple años hoy es una persona influyente y seductora. Detesta que alguien hiera su orgulloso ego.