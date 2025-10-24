Horóscopo de hoy viernes 24 de octubre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: se avecina el momento para delegar tareas y supervisar otros proyectos.

Amor: una sugerencia audaz será motivo de un agradable encuentro e intimidad plena.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: sucederán cambios repentinos y las mejoras económicas comenzarán a llegar.

Amor: un asunto que no se resuelve causará discusiones en la pareja, pero habrá solución.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: será propicio saldar deudas o las metas estarán cada vez más inalcanzables.

Amor: la pareja saldrá adelante de una crisis y dará motivo para madurar y crecer.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: postergará asuntos que pueden esperar y se dedicará a su proyecto. Oportunidad.

Amor: su pareja o una íntima relación mostrarán actitudes dignas de orgullo.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: pondrá todo en su lugar y enfrentará un nuevo desafío, pero estará bien preparado.

Amor: propicio para salir, divertirse e iniciar un nuevo romance o reconciliarse.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: resaltarán sus cualidades y eso convencerá a la gente más influyente.

Amor: un secreto difícil de guardar le será confiado, pero su pareja será la indiscreta.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: hallará otro modo de generar más ganancias con el mismo proyecto.

Amor: una herida aún no se cierra porque una ex pareja sigue cerca; conviene sanar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un buen plan generará más ventas y nuevas perspectivas.

Amor: su encanto impactará en una persona que no tardará en acercarse; posible romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: será negativo demorar un proyecto si hay plazos que cumplir.

Amor: ciertos comentarios alterarán la armonía de la pareja y se lo reprocharán.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: recuperará la senda del éxito porque la situación obliga a ser audaz.

Amor: se encontrará con alguien que alguna vez hirió su corazón y verá que ha cambiado.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un colega cometerá un error, pero lo salvará con una solución inteligente.

Amor: un malentendido cambiará el humor de la pareja, pero será bueno pedir aclaraciones.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá serenidad para resolver una situación que podría afectar sus intereses.

Amor: tendrá buen ánimo y calidez para generar felicidad en la pareja; hermoso momento.

Si usted cumple años hoy es una persona influyente y seductora. Detesta que alguien hiera su orgulloso ego.