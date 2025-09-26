vida
Horóscopo de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: superará dificultades y los resultados serán mejores de lo esperado.
Amor: su fuerte encanto atraerá a la persona menos imaginada; posible romance.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: la falta de comunicación impedirá que su idea sea considerada, pero lo resolverá.
Amor: la pareja recuperará el clima distendido y la calidez del inicio.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: una circunstancia indicará que es momento de tomar iniciativas audaces.
Amor: querrá proponer cambios; hará bien en comunicarlos con claridad.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: se cumplirán expectativas y todo marchará de la mejor manera.
Amor: un malentendido provocado por terceros podría alterar la paz de la pareja.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que sorprenderán a un entorno que al inicio no comprenderá.
Amor: las críticas dañarán la relación y generarán indiferencia en la pareja.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: momento para estar alerta o podría dejar escapar una buena oportunidad.
Amor: la pareja recuperará el entusiasmo en la intimidad.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: se resolverán asuntos pendientes y se activará un proyecto estancado.
Amor: los problemas de la pareja terminarán con un diálogo sincero.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: resolver un desafío traerá beneficios y hará crecer un proyecto.
Amor: un malentendido alterará la relación, pero una aclaración oportuna lo solucionará.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: promoverá cambios que generarán adhesión en el entorno.
Amor: un encuentro fortuito dará inicio a una relación que derivará en romance.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: se avecina un cambio favorable para su proyecto o negocio.
Amor: habladurías de entrometidos podrían afectar la armonía de la pareja.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: será momento de afrontar los problemas sin evadirlos; los resolverá.
Amor: las ideas rígidas se disiparán y la calidez resurgirá en la pareja.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: superará una etapa de escasez económica y verá indicios de prosperidad.
Amor: la armonía crecerá si deja atrás los conflictos constantes.
Si usted cumple años hoy es una persona reservada sobre lo que siente y suele creerse incomprendida.