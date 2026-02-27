Horóscopo de hoy viernes 27 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: recibirá elogios de personas influyentes por su proyecto o negocio.

Amor: conocerá a alguien que podría convertirse en compañía permanente.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto será bien valorado, pero destacará el trabajo en equipo.

Amor: descubrirá que su pareja no ha olvidado historias del pasado y se lo hará notar.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: aunque tenga razón, podría equivocarse y señalar rumbos poco confiables.

Amor: al cambiar rutinas agobiantes, descubrirá a alguien que le tocará el corazón.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: al alejarse de personas que critican o limitan su éxito, todo mejorará.

Amor: un reproche dolerá, pero reconocerá con valentía que habló de más.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: gastos excesivos y poco control serán mala señal, aunque contará con apoyo.

Amor: el diálogo sincero suavizará asperezas y disipará tensiones.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: surgirán trabas que retrasarán logros, pero un cambio oportuno ayudará.

Amor: la incertidumbre quedará atrás y dará paso a momentos de seducción.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: romperá esquemas obsoletos que frenan el progreso.

Amor: una discusión reiterada evidenciará que una vieja herida aún no sana.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá pendientes con ideas que servirán de modelo.

Amor: conviene escuchar a su pareja para evitar un conflicto difícil de cerrar.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una ventaja inesperada traerá resultados positivos y beneficios.

Amor: surgirán momentos de mutuo placer que prepararán una nueva etapa.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: resolverá trabas en trámites o proyectos y la actividad se estabilizará.

Amor: tomará iniciativas que sorprenderán y generarán momentos agradables.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: medidas acertadas le permitirán explorar nuevos proyectos.

Amor: una vivencia romántica disipará el aislamiento y despertará sentimientos.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una traba caerá y el éxito será posible, aunque exigirá ajustes.

Amor: una cita será inolvidable si evita hablar del pasado.

Si usted cumple años hoy es una persona exigente y activa en el amor; nunca se interesa a medias, apuesta a todo o nada.