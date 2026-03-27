Vida
Horóscopo de hoy viernes 27 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: tendrá habilidad para hallar ventajas en un proyecto complicado y mejorarlo.
Amor: la búsqueda de un romance dará frutos al conocer gente nueva y divertida.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: conviene dejar la obstinación o surgirán trabas y dificultades.
Amor: su entorno le confundirá; lo esperado no se dará, pero conocerá a alguien más.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: se destrabarán trámites o asuntos pendientes y los negocios fluirán.
Amor: expresará un sentimiento reprimido y el romance se hará realidad.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: percibirá que el entorno necesita motivación y aportará una idea acertada.
Amor: conflictos ajenos podrían afectar la relación, pero sabrá tomar distancia.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: con habilidad, generará condiciones favorables para su proyecto más audaz.
Amor: organizará un agasajo que ayudará a resolver un conflicto desgastante.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: llega el momento de impulsar cambios que otros evitan.
Amor: el vínculo físico y emocional con alguien crecerá y fortalecerá la relación.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un método de prueba y error permitirá desarrollar un proyecto.
Amor: la relación alcanzará armonía y disipará dudas.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: verá oportunidades donde otros perciben pérdidas.
Amor: surgirán trabas en lo sentimental; una situación deberá definirse.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: necesitará concentración para resolver asuntos económicos.
Amor: iniciará una nueva etapa con alguien especial; el encanto será intenso.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: la buena atención al cliente será clave para el éxito.
Amor: un gesto sutil renovará la calidez en la pareja.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: nuevas ideas de colegas ayudarán a resolver problemas.
Amor: un romance iniciará con cierta incertidumbre; podría haber desencanto.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su habilidad social suavizará tensiones con colegas.
Amor: actuar con precipitación en relaciones nuevas no traerá satisfacciones.
Si usted cumple años hoy es una persona curiosa y poco amiga de la rutina. Ama adquirir conocimientos nuevos.