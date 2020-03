Horóscopo de hoy viernes 27 de marzo del 2020

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: tendrá respuestas ingeniosas para salir adelante en situaciones complicadas. Amor: no serán suficientes las buenas intenciones; le pedirán su mayor compromiso.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: discusiones por asuntos triviales pondrán en riesgo una operación comercial. Amor: revertirá su obstinación y esa actitud ayudará a consolidar la unión en la pareja.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un asunto que le quita el sueño dejará de ser un problema. Retoma acciones exitosas. Amor: nuevo horizonte. Un encuentro reavivará el fuego del primer romance.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: cabos sueltos, contactos que no ayudan, no halla la orientación. Tome distancia. Amor: su pareja no es de las que ceden fácilmente. Deberá ser más creativo si la ama.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: asuntos pendientes motivan discusiones, pero pronto las ganancias llegarán. Amor: prioriza la pareja antes que los negocios y todo comienza a ponerse mejor.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gasta mucha energía en asuntos que no le llevarán al éxito. Revise sus metas. Amor: deje expresar lo que guarda su corazón. Será positivo para la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: se desconcentra y los temas urgentes no se resuelven. Gente influyente ayudará. Amor: verá fantasmas donde no los hay. Equilíbrese y la armonía llegará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su intuición le indicará que debe apoyar la idea de otro. Éxito resonante. Amor: deja de lado la reserva y se anima a pedir la respuesta más anhelada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: crece la producción de operaciones rentables, todo irá sobre rieles. Amor: la pareja se enfrentará a una encrucijada; seguir o cambiar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: abandona una tarea rutinaria y su vida se enriquece. Cambio favorable. Amor: una mejor acción comunicativa disolverá los conflictos en la pareja.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: cierto personaje creará intrigas que pueden confundirle. Hará las cosas bien. Amor: propone actividades que seducen a su nueva pareja; todo marchará bien.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: demasiada interferencia. Muchos quieren confiar chismes. Conviene ignorarlos. Amor: deberá elegir entre seguridad o aventura, pero ambas opciones le seducen.

Si usted cumple años hoy es una persona: que tiende a precipitarse y toma decisiones sin prever consecuencias.