Horóscopo de hoy viernes 29 de agosto de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: surgirán trabas menores que no complicarán los planes; el entorno cooperará.
Amor: estará sugestionable y sospechará sin fundamento; todo se aclarará.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: de un encuentro surgirá una relación fructífera que traerá beneficios.
Amor: su paciencia será puesta a prueba y podría enojarse con personas queridas.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: un proyecto crecerá y generará éxito económico; buena idea.
Amor: el encanto mutuo renovará la intimidad con diálogo fluido y seducción.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: el avance se verá afectado por fallas no detectadas; se avecina negocio.
Amor: surgirán discusiones triviales, pero su pareja le dará una grata sorpresa.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: favorable para proyectos a corto plazo, aunque las ganancias tardarán.
Amor: su encanto brillará y resultará irresistible para alguien que se acercará.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: la actividad mejorará gracias a un proyecto exitoso.
Amor: el exceso de compañerismo podría generar aburrimiento; alegre reencuentro.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: tendrá talento para distinguir lo prioritario de lo accesorio.
Amor: recibirá muestras de afecto que sanarán heridas del pasado y darán armonía.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: pondrá distancia con quienes insisten en cometer errores.
Amor: superará la confusión gracias a su carácter fuerte y recuperará la armonía.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada, pero resolverá las dificultades.
Amor: tendrá el corazón dividido entre dos personas, pero elegirá con acierto.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: la rutina resultará agobiante, pero un cambio positivo se avecina.
Amor: lo intelectual y lo afectivo alcanzarán equilibrio y harán feliz a la pareja.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: su esfuerzo comenzará a dar frutos; la buena fortuna le acompañará.
Amor: comprenderá que la pareja necesita iniciativas que renueven la relación.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: ante una eventualidad, actuar con calma evitará pérdidas.
Amor: será momento de comunicarse con alguien a quien ha dejado de frecuentar.
Si usted cumple años hoy es una persona solidaria y alegre, que sabe ganarse el afecto de quienes la rodean.