Horóscopo de hoy viernes 29 de agosto de 2025

ARIES (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: surgirán trabas menores que no complicarán los planes; el entorno cooperará.

Amor: estará sugestionable y sospechará sin fundamento; todo se aclarará.

TAURO (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: de un encuentro surgirá una relación fructífera que traerá beneficios.

Amor: su paciencia será puesta a prueba y podría enojarse con personas queridas.

GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: un proyecto crecerá y generará éxito económico; buena idea.

Amor: el encanto mutuo renovará la intimidad con diálogo fluido y seducción.

CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: el avance se verá afectado por fallas no detectadas; se avecina negocio.

Amor: surgirán discusiones triviales, pero su pareja le dará una grata sorpresa.

LEO (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: favorable para proyectos a corto plazo, aunque las ganancias tardarán.

Amor: su encanto brillará y resultará irresistible para alguien que se acercará.

VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: la actividad mejorará gracias a un proyecto exitoso.

Amor: el exceso de compañerismo podría generar aburrimiento; alegre reencuentro.

LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: tendrá talento para distinguir lo prioritario de lo accesorio.

Amor: recibirá muestras de afecto que sanarán heridas del pasado y darán armonía.

ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: pondrá distancia con quienes insisten en cometer errores.

Amor: superará la confusión gracias a su carácter fuerte y recuperará la armonía.

SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: su capacidad será desafiada, pero resolverá las dificultades.

Amor: tendrá el corazón dividido entre dos personas, pero elegirá con acierto.

CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: la rutina resultará agobiante, pero un cambio positivo se avecina.

Amor: lo intelectual y lo afectivo alcanzarán equilibrio y harán feliz a la pareja.

ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: su esfuerzo comenzará a dar frutos; la buena fortuna le acompañará.

Amor: comprenderá que la pareja necesita iniciativas que renueven la relación.

PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: ante una eventualidad, actuar con calma evitará pérdidas.

Amor: será momento de comunicarse con alguien a quien ha dejado de frecuentar.

Si usted cumple años hoy es una persona solidaria y alegre, que sabe ganarse el afecto de quienes la rodean.