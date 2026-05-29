Vida
Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: no conseguirá una respuesta adecuada del entorno, pero será convincente.
Amor: muchas quejas en la pareja por falta de iniciativas comenzarán a inquietarle.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: alcanzará un balance entre proyectos o negocios viejos y los nuevos.
Amor: se mostrará sensible en una situación y eso conmoverá a alguien que le atrae.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: momento para concentrarse y dejar atrás la rutina con proyectos nuevos.
Amor: su manera de ser causará buena impresión en el entorno y alguien se lo dirá.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: surgirá un modo de alcanzar logros que aumentará el flujo de beneficios.
Amor: dejará atrás la timidez y se reunirá con una persona que le atrae sobremanera.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: sin ayuda, saldrá adelante rápido de los problemas y quitará las trabas de su camino.
Amor: creerá que no puede salir de la soledad, pero alguien le hará una dulce invitación.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: los planes se verán cumplidos porque los beneficios aumentarán.
Amor: dejará atrás los nervios alterados, se relajará y alguien lo notará de inmediato.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: algunos compromisos podrán dejarse de lado, pero hay uno que no.
Amor: un encuentro fortuito hará crecer una atracción poco expresada; posible romance.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: resolverá una situación complicada con asombroso coraje.
Amor: gente entrometida intentará crear confusión, pero conseguirá unir más a la pareja.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: con una muestra de gran carácter alcanzará resultados positivos.
Amor: contrariedades varias le harán sentir que la pareja no necesita estar tan mal.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: personas influyentes hablarán bien de su trabajo y le compensarán.
Amor: ante algún malentendido, aclarará todas las dudas y los sentimientos crecerán.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: colegas nuevos alterarán sus planes, pero de ello surgirá algo novedoso.
Amor: derribará las trabas que otras personas interponen y se acercará a la persona deseada.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: aunque le cueste, tendrá que imponerse ante gente maliciosa que le rodea.
Amor: expresar los sentimientos será la mejor actitud para ofrecer a la pareja y madurar.
Si usted cumple años hoy es una persona solitaria o para la compañía selecta. Desprecia el bullicio de la multitud.