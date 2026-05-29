Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

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Horóscopo de hoy viernes 29 de mayo de 2026

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.

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Horóscopo de hoy

Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no conseguirá una respuesta adecuada del entorno, pero será convincente.
Amor: muchas quejas en la pareja por falta de iniciativas comenzarán a inquietarle.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alcanzará un balance entre proyectos o negocios viejos y los nuevos.
Amor: se mostrará sensible en una situación y eso conmoverá a alguien que le atrae.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para concentrarse y dejar atrás la rutina con proyectos nuevos.
Amor: su manera de ser causará buena impresión en el entorno y alguien se lo dirá.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: surgirá un modo de alcanzar logros que aumentará el flujo de beneficios.
Amor: dejará atrás la timidez y se reunirá con una persona que le atrae sobremanera.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: sin ayuda, saldrá adelante rápido de los problemas y quitará las trabas de su camino.
Amor: creerá que no puede salir de la soledad, pero alguien le hará una dulce invitación.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: los planes se verán cumplidos porque los beneficios aumentarán.
Amor: dejará atrás los nervios alterados, se relajará y alguien lo notará de inmediato.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: algunos compromisos podrán dejarse de lado, pero hay uno que no.
Amor: un encuentro fortuito hará crecer una atracción poco expresada; posible romance.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: resolverá una situación complicada con asombroso coraje.
Amor: gente entrometida intentará crear confusión, pero conseguirá unir más a la pareja.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: con una muestra de gran carácter alcanzará resultados positivos.
Amor: contrariedades varias le harán sentir que la pareja no necesita estar tan mal.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: personas influyentes hablarán bien de su trabajo y le compensarán.
Amor: ante algún malentendido, aclarará todas las dudas y los sentimientos crecerán.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: colegas nuevos alterarán sus planes, pero de ello surgirá algo novedoso.
Amor: derribará las trabas que otras personas interponen y se acercará a la persona deseada.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: aunque le cueste, tendrá que imponerse ante gente maliciosa que le rodea.
Amor: expresar los sentimientos será la mejor actitud para ofrecer a la pareja y madurar.

Si usted cumple años hoy es una persona solitaria o para la compañía selecta. Desprecia el bullicio de la multitud.

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