Vida
Horóscopo de hoy viernes 3 de abril de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: tendrá soluciones ingeniosas a problemas que solo generan incertidumbre.
Amor: cumplir las promesas y mantener la armonía serán los desafíos para el futuro.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: discusiones por asuntos no resueltos pondrán en riesgo un proyecto.
Amor: momento para dejar de lado la obstinación y ayudar a fortalecer el lazo de la pareja.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: cierto asunto le desvela, pero tomará una iniciativa que será exitosa.
Amor: generará un encuentro que reavivará la calidez de la primera cita romántica.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: contactos ineficaces le provocarán retroceso, pero mantendrá el rumbo.
Amor: habrá desacuerdos en la pareja por tiempos propios; lo resolverán con afecto.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un asunto pendiente motivará divisiones en el entorno por beneficios perdidos.
Amor: momento para priorizar la pareja antes que los amigos y todo pasará a estar mejor.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: gastará energía en asuntos que retrasan proyectos, pero cumplirá metas.
Amor: hará bien en expresar lo que guarda en el corazón y aumentar la armonía de la pareja.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: si se concentra, resolverá los temas urgentes, aunque la ayuda se demore.
Amor: tendrá tendencia a ver fantasmas donde no los hay, pero entenderá que no es nada.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: con gran intuición, apoyará una pequeña idea de buen potencial.
Amor: dejará de lado cierta timidez y expresará lo que siente a la persona que le agrada.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: crecerá un proyecto al que le tenía poca fe y todo se encamina.
Amor: la pareja resolverá una dura situación que genera problemas difíciles de arreglar.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: reformulará tareas rutinarias y estas se destacarán más.
Amor: una mejor gestión de las emociones disolverá cualquier conflicto de la pareja.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: cierta gente creará una confusión que podrá aclarar y tendrá éxito.
Amor: tomará las iniciativas que le gustan a su pareja y las cosas marcharán mejor.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: ignorará las interferencias que alguien malicioso quiere poner en su camino.
Amor: decidirá entre la opción de seguridad o aventura en una relación y le irá bien.
Si usted cumple años hoy es una persona que tiende a precipitarse y toma decisiones sin prever consecuencias.