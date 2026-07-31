Vida
Horóscopo de hoy viernes 31 de julio de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: una situación inestable pasará a estar controlada y las metas estarán mucho más cerca.
Amor: un prejuicio hará surgir sentimientos hostiles, pero la pareja los superará.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: cumplirá con los plazos justo a tiempo y el entorno destacará su capacidad.
Amor: problemas ajenos alterarán la armonía de la pareja, pero los pondrá bien lejos.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: un negocio o proyecto necesitará la ayuda de alguien experto.
Amor: se definirá un compromiso y una relación comenzará a crecer con planes a futuro.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: actuará con gran eficacia y la gente influyente destacará el éxito obtenido.
Amor: las dudas quedarán atrás y nada será un obstáculo para una relación nueva.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas exitosas y la situación comenzará a mejorar con beneficios.
Amor: surgirá el diálogo sobre lo que afecta a la pareja y la sinceridad curará heridas.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: habrá complicaciones con alguna iniciativa, pero no se apresurará.
Amor: verá señales de demasiada rutina en la pareja; entonces actuará con creatividad.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: será el momento de ignorar las críticas y hacerse cargo de nuevos desafíos.
Amor: la emoción fluirá en la pareja y sanará heridas. La calidez creará la armonía.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: será un buen momento para los emprendedores con una nueva actividad.
Amor: ciertos gestos y señales indicarán que se avecina un encuentro y una relación romántica.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien en el trabajo, pero gente poco idónea restará apoyo.
Amor: su irresistible encanto le permitirá acercarse a alguien que parece distante.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: su habilidad fluirá sin trabas y logrará beneficios muy destacados.
Amor: alguien que le entusiasma le dará una sorpresa y la calidez mutua crecerá.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: su entorno valorará el modo en que multiplica el éxito. Su talento hablará.
Amor: reconocerá por una mirada a la persona que está interesada en un encuentro.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: su esfuerzo será percibido por gente importante y los beneficios fluirán.
Amor: derribará la barrera que alguien antepone por timidez y un romance será real.
Si usted cumple años hoy es una persona: de firme carácter y con un exquisito buen humor. Muy creativa y capaz.