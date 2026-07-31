Horóscopo de hoy viernes 31 de julio de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: una situación inestable pasará a estar controlada y las metas estarán mucho más cerca.

Amor: un prejuicio hará surgir sentimientos hostiles, pero la pareja los superará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: cumplirá con los plazos justo a tiempo y el entorno destacará su capacidad.

Amor: problemas ajenos alterarán la armonía de la pareja, pero los pondrá bien lejos.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un negocio o proyecto necesitará la ayuda de alguien experto.

Amor: se definirá un compromiso y una relación comenzará a crecer con planes a futuro.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: actuará con gran eficacia y la gente influyente destacará el éxito obtenido.

Amor: las dudas quedarán atrás y nada será un obstáculo para una relación nueva.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas exitosas y la situación comenzará a mejorar con beneficios.

Amor: surgirá el diálogo sobre lo que afecta a la pareja y la sinceridad curará heridas.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: habrá complicaciones con alguna iniciativa, pero no se apresurará.

Amor: verá señales de demasiada rutina en la pareja; entonces actuará con creatividad.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: será el momento de ignorar las críticas y hacerse cargo de nuevos desafíos.

Amor: la emoción fluirá en la pareja y sanará heridas. La calidez creará la armonía.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: será un buen momento para los emprendedores con una nueva actividad.

Amor: ciertos gestos y señales indicarán que se avecina un encuentro y una relación romántica.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien en el trabajo, pero gente poco idónea restará apoyo.

Amor: su irresistible encanto le permitirá acercarse a alguien que parece distante.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su habilidad fluirá sin trabas y logrará beneficios muy destacados.

Amor: alguien que le entusiasma le dará una sorpresa y la calidez mutua crecerá.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: su entorno valorará el modo en que multiplica el éxito. Su talento hablará.

Amor: reconocerá por una mirada a la persona que está interesada en un encuentro.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su esfuerzo será percibido por gente importante y los beneficios fluirán.

Amor: derribará la barrera que alguien antepone por timidez y un romance será real.

Si usted cumple años hoy es una persona: de firme carácter y con un exquisito buen humor. Muy creativa y capaz.