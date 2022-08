Horóscopo de hoy viernes 5 de agosto del 2022

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: será conveniente delegar en alguien todos sus compromisos y concentrarse. Amor: se recuperará de una crisis donde los afectos fueron puestos a prueba; alivio.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá oportunidades laborales para elegir; si confía en su instinto, acertará. Amor: déjese mimar y sentirá que todo vuelve a la normalidad; momentos felices.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: signos preocupantes de que las cosas no resultarán como lo espera; revise metas. Amor: surgirá sentimiento de pena por situación de ex pareja; no se precipite.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: las responsabilidades parecen quitarle fuerzas pero la recompensa lo justifica. Amor: los malentendidos afectarán la solidez de un vínculo en crecimiento.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: compañeros de antes le traerán ideas innovadoras; hora de aprovecharlas. Amor: su modo de transmitir su sentir no será comprendido si da muchos rodeos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tendrá la idea clave para resolver temas que dividen aguas entre colegas. Amor: recibirá reproches porque sus quejas se toman como exageradas. Medítelo.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sus rivales difundirán rumores pero si actúa con indiferencia, vencerá. Amor: alguien por quien siente un gran deseo y afinidad reaparecerá en su vida.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el tiempo extra que dedique a su trabajo, le dará satisfacciones. Amor: una dulce experiencia será enriquecedora y le abrirá puertas a lo nuevo.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: nuevos planes laborales traerán cambios. Propicio cerrar pleitos. Amor: será ideal pedir una tregua y revisar cuestiones de la vida sentimental.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: renunciará a un proyecto para retomar algo mejor pero con cierto riesgo. Amor: si mejora la comunicación en la pareja, pronto verán tal cual uno y otro es.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llegará oportunidad que la vida da cuando más se necesita; nuevo comienzo. Amor: el animoso entusiasmo vendrá luego de una cita plena de vivencias románticas.

Si usted cumple años hoy es una persona: necesitada del reconocimiento y halago de los demás para sentirse bien.