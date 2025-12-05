vida
Horóscopo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 marzo a 20 abril)
Trabajo y negocios: nuevas ideas mejorarán las relaciones en lo laboral y su horizonte crecerá.
Amor: si se anima a más, complacerá sus sentidos porque su pareja desea vivir lo mismo.
TAURO (21 abril a 20 mayo)
Trabajo y negocios: su paciencia ayudará a no dar lugar a soluciones mágicas para los problemas.
Amor: una cita divertida aclarará cualquier confusión y mejorará la relación íntima.
GÉMINIS (21 mayo a 20 junio)
Trabajo y negocios: surgirán desafíos que generan proyectos y las novedades no se hacen esperar.
Amor: su actitud optimista atraerá a una persona especial y un romance se hará posible.
CÁNCER (21 junio a 20 julio)
Trabajo y negocios: diferencias con colegas alterarán la marcha del trabajo pero otros ayudarán.
Amor: en la pareja habrá críticas que lastimarán su sensibilidad, pero las comprenderá.
LEO (21 julio a 20 agosto)
Trabajo y negocios: su liderazgo creará confianza entre gente de jerarquía que recomendarán su tarea.
Amor: disfrutará de encuentros que permitirán el surgimiento de tiernos sentimientos.
VIRGO (21 agosto a 20 septiembre)
Trabajo y negocios: con su talento analítico podrá salir adelante y resolver los conflictos.
Amor: su ánimo dispuesto dará a la pareja un impulso que antes carecía. Nueva etapa.
LIBRA (21 septiembre a 20 octubre)
Trabajo y negocios: nuevas medidas harán que sus contactos pasen a ser un factor de cambio.
Amor: momentos de armonía y dulces vivencias en la pareja. Planes y deseos se cumplirán.
ESCORPIO (21 octubre a 20 noviembre)
Trabajo y negocios: evitará confusiones con un dinero y se ganará el respeto del entorno.
Amor: tendrá que obtener mucha serenidad para resolver una situación en la pareja.
SAGITARIO (21 noviembre a 20 diciembre)
Trabajo y negocios: verá las ventajas por actuar con audacia en negocios o proyectos.
Amor: pedirá cierta autonomía para algunas actividades pero habrá resistencias.
CAPRICORNIO (21 diciembre a 20 enero)
Trabajo y negocios: su esfuerzo se verá coronado por el éxito y los cambios se producirán.
Amor: promesas que no se cumplen serán motivo de desencanto; urge renovarse.
ACUARIO (21 enero a 19 febrero)
Trabajo y negocios: momento para actuar con firmeza sin tener consideraciones y será positivo.
Amor: si en la pareja el tiempo que transcurre se sufre, será mejor no ignorarlo y actuar.
PISCIS (20 febrero a 20 marzo)
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien si no deja nada librado al azar. Surgirán beneficios.
Amor: diálogos inconclusos en la pareja no ayudarán. Necesitarán una gran sinceridad.
Si cumple años hoy usted es una persona: reservada y discreta pero actúa con audacia si encuentra un socio para la aventura.