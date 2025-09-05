vida
Horóscopo de hoy viernes 5 de septiembre de 2025
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis.
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
ARIES (21 de marzo al 20 de abril)
Trabajo y negocios: insistirá con un proyecto postergado y obtendrá beneficios.
Amor: con equilibrio emocional y disposición para escuchar, todo será armonioso.
TAURO (21 de abril al 20 de mayo)
Trabajo y negocios: al hacer valer sus convicciones, las cosas comenzarán a ordenarse.
Amor: será mejor evitar rumores y centrarse en los hechos.
GÉMINIS (21 de mayo al 21 de junio)
Trabajo y negocios: convendrá insistir con pedidos de mejora laboral; se concretarán.
Amor: su encanto lo volverá irresistible en su entorno; alguien querrá acercarse.
CÁNCER (22 de junio al 22 de julio)
Trabajo y negocios: aunque surjan nuevos desafíos, tendrá respuestas audaces y será elogiado.
Amor: conductas obstinadas afectarán la intimidad; convendrá hablar menos.
LEO (23 de julio al 22 de agosto)
Trabajo y negocios: con eficacia convencerá a quienes dudan de su proyecto; señales de prosperidad.
Amor: se mostrará tal cual es y expresará sentimientos que su pareja desea recibir.
VIRGO (23 de agosto al 22 de septiembre)
Trabajo y negocios: será momento de enfocarse en lo nuevo antes que en asuntos pendientes.
Amor: compartirá sentimientos afines con alguien cercano de todos los días.
LIBRA (23 de septiembre al 22 de octubre)
Trabajo y negocios: un control de gastos traerá sorpresas; las cosas se encaminarán.
Amor: su encanto captará la atención de una persona especial.
ESCORPIO (23 de octubre al 21 de noviembre)
Trabajo y negocios: su habilidad será reconocida y le permitirá impulsar un proyecto.
Amor: personas ajenas querrán opinar en su relación, pero impondrá carácter.
SAGITARIO (22 de noviembre al 21 de diciembre)
Trabajo y negocios: su talento será resistido, pero logrará explicar sus ideas.
Amor: creerá que una diferencia es normal, pero afectará la relación.
CAPRICORNIO (22 de diciembre al 20 de enero)
Trabajo y negocios: un error lo llevará a gastar en exceso, pero lo corregirá con rapidez.
Amor: planear tareas en común ayudará a recuperar la armonía.
ACUARIO (21 de enero al 19 de febrero)
Trabajo y negocios: llegará gente nueva con intenciones poco claras; estará preparado.
Amor: no será el momento de exigir demostraciones; todo fluirá de manera natural.
PISCIS (20 de febrero al 20 de marzo)
Trabajo y negocios: será propicio iniciar negocios o proyectos postergados; buena oportunidad.
Amor: convendrá no incomodar a su pareja con pretensiones cambiantes.
Si usted cumple años hoy es una persona habituada a tratar con personas influyentes o de máxima autoridad.