Horóscopo de hoy viernes 6 de febrero de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un proyecto avanzará sin problemas, pero surgirá una traba inesperada.

Amor: alguien le hará una invitación que despertará altas expectativas románticas.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una idea no dará el resultado esperado, pero dejará algo positivo.

Amor: su simpatía atraerá a una persona especial; posible inicio de romance.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: los resultados superarán lo previsto y le acercarán a metas complejas.

Amor: su encanto provocará que alguien busque excusas para acercarse a usted.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: una idea suya será un aporte valioso en un proyecto destacado.

Amor: competir con la pareja no será buena idea; podría dañar la relación.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un informe confirmará el éxito de un negocio; llegará una ganancia.

Amor: interferencias externas causarán tensiones, pero la relación se mantendrá firme.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una advertencia ignorada podría derivar en un contratiempo.

Amor: su timidez le llevará a iniciar discretamente una nueva relación.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: surgirán problemas, pero los resolverá con habilidad y sin demoras.

Amor: tomará iniciativas audaces; una cita divertida abrirá nuevas ilusiones.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: los desacuerdos harán parecer que no hay avance, pero no será así.

Amor: lo que al principio luce inestable se convertirá en una conexión deseada.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una confusión generará errores, pero sabrá resolverlos con destreza.

Amor: plenitud y calidez emocional que permitirán un nuevo comienzo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: su talento para el control será tomado como ejemplo en su entorno.

Amor: su timidez no impedirá que una cita se transforme en dulce romance.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un negocio sufrirá cambios, pero el beneficio continuará.

Amor: una ex pareja buscará influir en su vida, pero ya no afectará su relación.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: recibirá una propuesta con condiciones inviable, pero surgirá algo mejor.

Amor: una discusión herirá su sensibilidad, aunque pronto llegará una dulce reconciliación.

Si usted cumple años hoy es una persona seductora y muy valiente, capaz de enfrentar las más duras de las pruebas.