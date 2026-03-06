Vida
Horóscopo de hoy viernes 6 de marzo de 2026
Conozca su horóscopo del día según su signo zodiacal. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: momento de contener la impulsividad o podría generar problemas en un negocio.
Amor: un cambio inesperado en la pareja traerá regalos y una noticia feliz.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: favorable para iniciativas audaces; concretará negocios y diseñará nuevos proyectos.
Amor: tendrá disposición para escuchar una confidencia.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: surgirán compromisos en los que hallará claves para alcanzar el éxito.
Amor: la alegría en la pareja se resentirá por un conflicto familiar; conviene dialogar.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: ante exigencias desmedidas, tomará el control y liderará soluciones.
Amor: las dudas generarán incomodidad, pero se disiparán al expresar sentimientos.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: momento propicio; llegarán beneficios inesperados junto con nuevos desafíos.
Amor: una sorpresa fortalecerá la confianza en la pareja.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: una posible crisis podrá transformarse en oportunidad.
Amor: un viaje anhelado incrementará la calidez y abrirá nuevos proyectos en común.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: aunque el tiempo parezca insuficiente, el negocio crecerá con firmeza.
Amor: la confusión se disipará y la armonía regresará.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: las dificultades aumentarán, pero actuará con firmeza para resolverlas.
Amor: se concretará una cita postergada y conocerá a alguien especial.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: una persona influyente revelará información clave para el éxito.
Amor: se sentirá atraído por quien menos espera y se sorprenderá.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una sucesión de logros y nuevos proyectos llamará la atención.
Amor: superará la timidez y redescubrirá sensaciones placenteras.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: algunas tareas saldrán bien, otras requerirán ajustes y otras abrirán nuevas oportunidades.
Amor: evitará resentimientos si reconoce su parte en un desacuerdo.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: demostrará inteligencia emocional para manejar situaciones complejas.
Amor: se equivocará si ignora las señales de alguien encantador.
Si usted cumple años hoy es una persona perseverante y sensible, capaz de enfrentar desafíos con creatividad y determinación.