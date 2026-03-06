Horóscopo de hoy viernes 6 de marzo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: momento de contener la impulsividad o podría generar problemas en un negocio.

Amor: un cambio inesperado en la pareja traerá regalos y una noticia feliz.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: favorable para iniciativas audaces; concretará negocios y diseñará nuevos proyectos.

Amor: tendrá disposición para escuchar una confidencia.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: surgirán compromisos en los que hallará claves para alcanzar el éxito.

Amor: la alegría en la pareja se resentirá por un conflicto familiar; conviene dialogar.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: ante exigencias desmedidas, tomará el control y liderará soluciones.

Amor: las dudas generarán incomodidad, pero se disiparán al expresar sentimientos.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: momento propicio; llegarán beneficios inesperados junto con nuevos desafíos.

Amor: una sorpresa fortalecerá la confianza en la pareja.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una posible crisis podrá transformarse en oportunidad.

Amor: un viaje anhelado incrementará la calidez y abrirá nuevos proyectos en común.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: aunque el tiempo parezca insuficiente, el negocio crecerá con firmeza.

Amor: la confusión se disipará y la armonía regresará.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: las dificultades aumentarán, pero actuará con firmeza para resolverlas.

Amor: se concretará una cita postergada y conocerá a alguien especial.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: una persona influyente revelará información clave para el éxito.

Amor: se sentirá atraído por quien menos espera y se sorprenderá.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una sucesión de logros y nuevos proyectos llamará la atención.

Amor: superará la timidez y redescubrirá sensaciones placenteras.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: algunas tareas saldrán bien, otras requerirán ajustes y otras abrirán nuevas oportunidades.

Amor: evitará resentimientos si reconoce su parte en un desacuerdo.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: demostrará inteligencia emocional para manejar situaciones complejas.

Amor: se equivocará si ignora las señales de alguien encantador.

Si usted cumple años hoy es una persona perseverante y sensible, capaz de enfrentar desafíos con creatividad y determinación.