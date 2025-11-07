Horóscopo de hoy viernes 7 de noviembre de 2025

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: recibirá críticas, pero nadie estará a la altura de ser un rival competitivo.

Amor: una persona tímida se acercará y caerá seducida por su fuerte encanto.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con ayuda, las cosas marcharán bien; la indecisión podría ser perjudicial.

Amor: descubrirá a la persona a quien le confiará aquello que ya no quiere ocultar más.

GÉMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: demasiadas exigencias le llevarán a desviarse de una de sus metas.

Amor: en la pareja se pondrá en evidencia ese rasgo gracioso que tanto aman todos.

CÁNCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: reuniones conflictivas se sucederán, pero alguien traerá la solución.

Amor: las circunstancias permitirán nuevas relaciones o reconciliación en las parejas.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: resolverá los problemas provocados por gente poco idónea y las cosas mejorarán.

Amor: sensaciones nuevas provocadas por una persona reforzarán su encanto.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien de su entorno tendrá una idea genial que asegurará el éxito.

Amor: llegará a un evento con un cambio de imagen que captará las miradas de todos.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: la mala comunicación se reflejará en discusiones sobre los proyectos.

Amor: la aparición de una expareja estimulará habladurías, pero nada podrá reclamar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: un comentario desafortunado afectará la salida de proyectos.

Amor: querrá tener cerca a la persona que llena de cálidas vivencias al romance.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán dificultades que podrían perjudicar un negocio.

Amor: con simpatía atraerá a una persona que parece distante y el romance surgirá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: hallará una solución a problemas que otros eludieron.

Amor: un romance podría surgir con una bella persona, pero conviene dejar atrás la timidez.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: alguien vendrá con una idea muy interesante; nueva opción y beneficios.

Amor: alguien le dirá que da demasiadas vueltas para decidirse; tendrá sus razones.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: tendrá fuerte confianza en el éxito de su idea plasmada en un proyecto.

Amor: su timidez no ayudará en un encuentro; si se relaja, su corazón se expresará.

Si usted cumple años hoy es una persona dispuesta para intervenir con firmeza en los conflictos de los demás.