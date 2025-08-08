vida
Horóscopo de hoy viernes 8 de agosto de 2025
Aries (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: crecerá el potencial de su proyecto y recuperará una posición favorable.
Amor: gente del entorno le invitará a pasarla bien y surgirá una afinidad con alguien.
Tauro (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: alguien confiable le acompañará en la ejecución de un proyecto complicado.
Amor: podría surgir una crisis donde la relación fuera puesta a prueba, pero lo evitará.
Géminis (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no conviene dejar pasar; cambiará sus prioridades.
Amor: momento para dejarse llevar y sentir que las cosas pueden ser aún mejor.
Cáncer (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: verá señales propicias en proyectos de los que no espera gran crecimiento.
Amor: le invadirá un sentimiento de alegría por una situación superada en la relación.
Leo (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: el peso de las obligaciones parecerá insostenible, pero el beneficio lo justificará.
Amor: un malentendido afectará demasiado la armonía de una relación asentada.
Virgo (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: algún colega traerá ideas e innovaciones que será acertado aprovechar.
Amor: pasará por momentos en los que tendrá dificultad para expresar los sentimientos.
Libra (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: un proyecto clave resolverá diferencias entre colegas del entorno.
Amor: al momento de expresar quejas, prepárese a recibir críticas que no espera.
Escorpio (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: oirá rumores críticos acerca de su manera para encarar los proyectos.
Amor: alguien por quien siente una gran afinidad volverá y será hora de reunirse.
Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: el tiempo que dedicará al trabajo le dará grandes satisfacciones.
Amor: una dulce vivencia será el disparador que dará inicio a una cálida relación.
Capricornio (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: nuevos planes e innovaciones traerán los cambios tan esperados.
Amor: momento ideal para tomar iniciativas sugerentes que mejoren la vida sentimental.
Acuario (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: postergará un proyecto para retomar algo interesante pero con cierto riesgo.
Amor: mejorará la comunicación en la pareja y se descubrirá lo que cada uno oculta.
Piscis (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: llega oportunidad favorable cuando más la necesita y el proyecto arrancará.
Amor: sentirá fuerte entusiasmo en una cita plena de afinidad y vivencias románticas.
Si usted cumple años hoy es una persona: necesitada del reconocimiento y halago de los demás para sentirse bien.