Horóscopo de hoy viernes 8 de agosto de 2025

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: crecerá el potencial de su proyecto y recuperará una posición favorable.

Amor: gente del entorno le invitará a pasarla bien y surgirá una afinidad con alguien.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: alguien confiable le acompañará en la ejecución de un proyecto complicado.

Amor: podría surgir una crisis donde la relación fuera puesta a prueba, pero lo evitará.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: llegará una oportunidad que no conviene dejar pasar; cambiará sus prioridades.

Amor: momento para dejarse llevar y sentir que las cosas pueden ser aún mejor.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: verá señales propicias en proyectos de los que no espera gran crecimiento.

Amor: le invadirá un sentimiento de alegría por una situación superada en la relación.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: el peso de las obligaciones parecerá insostenible, pero el beneficio lo justificará.

Amor: un malentendido afectará demasiado la armonía de una relación asentada.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: algún colega traerá ideas e innovaciones que será acertado aprovechar.

Amor: pasará por momentos en los que tendrá dificultad para expresar los sentimientos.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un proyecto clave resolverá diferencias entre colegas del entorno.

Amor: al momento de expresar quejas, prepárese a recibir críticas que no espera.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: oirá rumores críticos acerca de su manera para encarar los proyectos.

Amor: alguien por quien siente una gran afinidad volverá y será hora de reunirse.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: el tiempo que dedicará al trabajo le dará grandes satisfacciones.

Amor: una dulce vivencia será el disparador que dará inicio a una cálida relación.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: nuevos planes e innovaciones traerán los cambios tan esperados.

Amor: momento ideal para tomar iniciativas sugerentes que mejoren la vida sentimental.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: postergará un proyecto para retomar algo interesante pero con cierto riesgo.

Amor: mejorará la comunicación en la pareja y se descubrirá lo que cada uno oculta.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: llega oportunidad favorable cuando más la necesita y el proyecto arrancará.

Amor: sentirá fuerte entusiasmo en una cita plena de afinidad y vivencias románticas.

Si usted cumple años hoy es una persona: necesitada del reconocimiento y halago de los demás para sentirse bien.