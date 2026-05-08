Horóscopo de hoy viernes 8 de mayo de 2026

Aries (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: hará bien en controlar a la gente que viene a ayudar; alguien será ineficiente.

Amor: surgen actitudes caprichosas en la pareja, pero si apela al diálogo, todo mejorará.

Tauro (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: superará una restricción económica con cambios que equilibrarán las cosas.

Amor: la relación podría sufrir altibajos, pero estará lo suficientemente sólida como para resistir.

Géminis (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tendrá que trabajar más para alcanzar un acuerdo o negocio con gente obstinada.

Amor: no será buena idea postergar una cita o no asistir a un encuentro deseado.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: gente influyente destacará su tarea y le convocarán para nuevos proyectos.

Amor: dejará de lado cierta soledad y comenzará a acercarse a una persona que le atrae.

Leo (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: uno de sus proyectos será aprobado y comenzará a avanzar; los negocios crecerán.

Amor: descubrirá que, con gestos sutiles, su encanto derribará una valla de indiferencia.

Virgo (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: momento para definir quién estará a su lado para superar desafíos.

Amor: si exagera en las críticas, provocará desencanto en la pareja, pero verá lo positivo.

Libra (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llega una oportunidad como para no dejar pasar y comenzar a ganar.

Amor: con simpatía ayudará a modificar una situación que podría crear un escenario de crisis.

Escorpio (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: pondrá a salvo su proyecto o negocio de gente complicada.

Amor: se darán las condiciones como para concretar ese encuentro romántico que tanto ansía.

Sagitario (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: emprendimientos o negocios verán señales de cierta prosperidad.

Amor: la comunicación estará en su mejor momento y la pareja se percibirá con brillo.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: controlará las cuentas de un modo que será muy destacado.

Amor: dejará atrás cierta calma y tomará iniciativas que harán crecer el optimismo.

Acuario (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una propuesta será más que interesante, pero revisará ciertos detalles.

Amor: se animará y estará predispuesto para concretar el encuentro con la persona deseada.

Piscis (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: habrá altibajos, pero llega la oportunidad que dará inicio a una mejor etapa.

Amor: comenzará a dar todo de sí, pero tendrá la sensación de que no se lo retribuyen.

Si usted cumple años hoy es una persona ejecutiva para organizar, hacer controles y efectiva en los negocios.