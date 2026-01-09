Horóscopo de hoy viernes 9 de enero de 2026

Aries (21 de marzo al 20 de abril)

Trabajo y negocios: momento propicio para corregir errores acumulados y comenzar con mayor libertad. Amor: una actitud en la pareja hará cesar las críticas y dará lugar a una armonía memorable.

Tauro (21 de abril al 20 de mayo)

Trabajo y negocios: discusiones con personas influyentes permitirán reflotar un proyecto que había sido postergado. Amor: un rasgo de la pareja no será el esperado, pero optará por escuchar.

Géminis (21 de mayo al 21 de junio)

Trabajo y negocios: su horizonte se ampliará a medida que se conozcan las metas cumplidas. Amor: le anunciarán que una persona atractiva irrumpirá en su vida de manera inesperada.

Cáncer (22 de junio al 22 de julio)

Trabajo y negocios: contará con los argumentos necesarios para enfrentar a los responsables de un problema. Amor: se multiplicarán los momentos para disfrutar del hogar junto a la pareja.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Trabajo y negocios: un colega cuestionará sus acciones, pero su liderazgo se impondrá con firmeza. Amor: una sugerencia acertada permitirá que la cita tan esperada resulte excelente.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Trabajo y negocios: sus logros serán reconocidos por personas influyentes y superará sus propias expectativas. Amor: advertirá que una ex pareja solo busca alterar la armonía.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Trabajo y negocios: una idea suya será clave para alcanzar el éxito y mejorar la situación general. Amor: un gesto conciliador llegará cuando crea que sus reclamos no son escuchados.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Trabajo y negocios: recibirá planteos que preferiría ignorar, pero deberá atenderlos. Amor: no será conveniente impulsar cambios en la pareja sin dialogarlos previamente.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Trabajo y negocios: un proyecto comenzará con desacuerdos, pero representará un desafío estimulante. Amor: conflictos no resueltos del pasado reaparecerán y pondrán a prueba a la pareja.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Trabajo y negocios: decidirá abandonar un proyecto o negocio que no conduce a resultados. Amor: en un encuentro fortuito, le pedirán que exprese lo que guarda en su corazón.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Trabajo y negocios: colegas nuevos facilitarán el logro de metas complejas y marcarán una nueva etapa. Amor: surgirán temas que creía superados, pero sabrá cómo resolverlos.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Trabajo y negocios: todo fluirá a su favor; lo demorado se resolverá y lo estancado avanzará. Amor: será mejor estar juntos que separados; solo la verdad sanará heridas del pasado.

Si usted cumple años hoy es una persona digna de confianza y decidida, aunque a veces queda atrapada en opciones demasiado rígidas.