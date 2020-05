“Juan Gabriel está vivo”: ¿es real el video de la supuesta reaparición del cantante?

Un video se hizo viral en las últimas horas y causó que miles de seguidores de Juan Gabriel se preguntaran si los rumores de que sigue vivo son ciertos.

La frase “Juan Gabriel está vivo” se mantuvo de tendencia en las redes sociales, mientras un video con la voz y rostro del cantante era compartido miles de veces.

“No me queda de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo y el 2020, no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes”, se escucha en voz del supuesto Juan Gabriel.

Los rumores de que el cantante fingió su muerte han sido constantes desde agosto del 2016, pero nadie ha comprobado nada y la familia lo ha descartado insistentemente.

Lo que nos faltaba, #JuanGabriel regresó del más allá 🤦‍♂️ pic.twitter.com/l0LGElM3T0 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) May 11, 2020

El abogado de la familia de Juan Gabriel, Guillermo Pous, dijo respecto al video fue manipulado mediante un programa o aplicación.

“En realidad, no es un imitador… es una aplicación en donde se utiliza el cuerpo y la voz de una persona y se empalma la cara de otra. Logras sincronizar el audio que escuchas con el lipsync sin que sea real. Desconozco cuál fue el origen de esto”, dijo el abogado a un programa de radio.

“Lo revisé, no hay absolutamente nada qué hacer. Lo mismo sucedió hace un par de años con Barak Obama. Es una aplicación, no existe lucro, no hay una afectación directa, no hay nada qué hacer”, añadió.

El abogado se refiere a una aplicación conocida como deepfake, con la que se han generado otros videos que imitan a actores o personajes famosos para viralizar contenido.