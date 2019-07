Juanes interpreta “Seek and Destroy” de Metallica y la gente se descontrola

View this post on Instagram

@juanes: #OrgulloEstridente en su máxima expresión, hit detrás de hit, como @juanes y con @EkhymosisRock y 7 minutos dedicados a @Metallica con #SeekAndDestroy. Un show inolvidable en @rockalparquefes con pogo y 100 mil personas coreando todas sus canciones ¡Qué chimba, parce! . . 📸 @davidmschwarz (1 a 9) 📷 @daniel.alvarez9 (10) . . #RockAlParque2019 #ShockEnRaP #25Años #OrgulloEstridente @rockalparqueoficial