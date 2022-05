La caravana solidaria de los caballeros distinguidos se celebrará el 22 de mayo

A lo largo de los años la caravana solidaria The Distinguished Gentleman’s Ride, ha ido cobrando cada vez mayor relevancia y es uno de los eventos benéficos más grandes del mundo.

El evento de este año se realizará el próximo domingo 22 de mayo en donde más de 150 países y 900 ciudades en el mundo serán parte de esta elegante caravana. En Guatemala el punto de reunión será Décima Plaza zona 14, donde desde las 7 horas, se espera la participación de cientos de nobles damas y caballeros para apoyar la causa.

La icónica caravana solidaria de los elegantes caballeros es uno de los eventos benéficos sobre ruedas más grandes del mundo. Esta iniciativa se realiza todos los años a nivel mundial, desde 2012, con el objetivo de recaudar fondos para la concienciación de la salud mental de los hombres y la investigación de la cura del cáncer de próstata.

“Guatemala rodará nuevamente en el The Distinguished Gentleman’s Ride. Recordemos que los hombres también tienen problemas, enfermedades y situaciones que los vuelven vulnerables. Es muy importante darle visibilidad a las problemáticas que todos los años, en silencio, toman la vida de miles de hombres alrededor del mundo. Los invitamos a que se registren, hagan el aporte que deseen, alisten su look y moto y salgamos todos juntos a rodar este domingo 22 de mayo”, dijo Marcelo Cifuentes, Fundador de The Distinguished Gentleman’s Ride en Guatemala.

La inscripción ya está abierta para los motoristas de todo el mundo y la recaudación de fondos también. Para más información y detalles de esta iniciativa pueden ingresar a la página web www.gentlemansride.com o búsquenlos en Instagram como @gentlemansride. //

even

Para participar siga estos pasos: