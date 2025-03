¿Qué día es el más importante de la Semana Santa y por qué se conmemora?

La llegada de la Semana Santa representa para los creyentes un tiempo de profunda espiritualidad, en el cual se rememoran los momentos más significativos de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Es una época que, según las Sagradas Escrituras, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad.

Cada año, las personas de fe viven este período como una oportunidad para la reflexión, la memoria y el agradecimiento por el sacrificio redentor del Hijo de Dios.

Católicos y evangélicos lo celebran mediante distintas expresiones litúrgicas: misas, procesiones, veladas, retiros espirituales, cultos y alabanzas. Sin embargo, todas convergen en un mismo propósito: exaltar el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y recordar su entrega por la salvación de la humanidad.

Aunque toda la Semana Santa posee un profundo significado espiritual, existen días que sobresalen por su valor simbólico. En esta nota se explica cómo se conmemoran y cuál es considerado el más importante según cada tradición religiosa.

La resurrección, el día más importante para los creyentes

Tanto evangélicos como católicos coinciden en que el día más relevante es el Domingo de Resurrección, no por el día en sí, sino por lo que representa: la victoria de Jesucristo sobre la muerte y la esperanza que su resurrección brinda a la humanidad.

El corazón de la fe: Domingo de Resurrección

Aunque en la cultura guatemalteca el Viernes Santo suele destacarse por las procesiones, alfombras y actos de religiosidad popular, el arzobispo metropolitano de Guatemala, Gonzalo de Villa, afirmó que el Domingo de Pascua, también conocido como el Día de la Resurrección, es el momento más importante para la Iglesia católica, pues marca el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el inicio del tiempo pascual.

De Villa subrayó que el centro de la fe cristiana no está en la muerte, sino en la resurrección de Jesús, conmemorada con solemnidad en la madrugada del domingo. “Durante la Semana Santa se viven los días más intensos del calendario litúrgico, en los cuales se recuerda el camino de Jesús hacia la cruz y su victoria sobre la muerte”, destacó.

Durante estos días se celebran actos litúrgicos como la Eucaristía, el ministerio sacerdotal y el lavatorio de pies, que rememora el gesto de servicio realizado por Cristo a sus discípulos. El Viernes Santo se conmemora la crucifixión y muerte del Señor, elementos esenciales en la narrativa de la pasión. Sin embargo, el arzobispo insistió en que el acontecimiento culminante es la resurrección, fundamento de la esperanza en la vida eterna.

Celebran la victoria ante la muerte

El pastor Manuel Enrique Molina Núñez, de la iglesia Asamblea de Dios Dulce Refugio, expresó que para la comunidad evangélica el día más significativo dentro de la Semana Santa es el Domingo de Resurrección, pues simboliza la victoria de Jesucristo sobre la muerte.

“El día en que Cristo resucitó marca nuestra victoria. Es el cumplimiento de lo que escribió el apóstol Pablo: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Celebramos que Él no está en la tumba, sino que vive, y esa es también nuestra esperanza”, explicó el pastor.

Con actos de fe, oración y acercamiento espiritual, la comunidad evangélica conmemora el cumplimiento de la promesa del Mesías, establecida en las Sagradas Escrituras y anunciada por los profetas Isaías y Malaquías. El pastor Molina resaltó que Isaías 53 describe con detalle el sufrimiento del Hijo de Dios y cómo su entrega redentora trajo justificación al ser humano.

“Jesús murió para redimirnos del pecado y la condenación. Su muerte nos dio acceso a la salvación y su resurrección nos asegura vida eterna”, añadió.

El líder evangélico enfatizó que, aunque la muerte de Cristo es esencial para la fe, es la resurrección el acto que consolida la esperanza cristiana. “Gracias a su resurrección, los creyentes no temen a la muerte espiritual, porque tienen la promesa de vida en Él. Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre si no es por mí”.

¿Cómo celebra la Iglesia evangélica la Semana Santa?

Cada creyente expresa su fe de distintas formas. El pastor Molina indicó que las iglesias evangélicas realizan diversas actividades durante esta época. “Algunas congregaciones celebran cultos especiales, otras organizan retiros espirituales, campañas evangelísticas o salen a las calles con pancartas para proclamar la resurrección del Señor”, detalló.

Otra forma de celebración es mediante obras teatrales que representan la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, lo que permite al creyente rememorar los hechos fundamentales de la fe cristiana.

El pastor recalcó que el centro de todo lo que se realiza es el Domingo de Resurrección, celebrado con alabanza y adoración como expresión de gratitud por la victoria obtenida por el Hijo de Dios, quien brinda esperanza y salvación al mundo.

El Triduo Pascual y el sentido espiritual de la Semana Santa, según la Iglesia católica

El padre Alejandro Barrios, párroco del templo de La Recolección, explicó que, para la Iglesia católica, después de la resurrección, el Triduo Pascual representa uno de los momentos más importantes en la conmemoración del sacrificio de Jesucristo.

Durante esta etapa se recuerda la Última Cena, la adoración a la Santa Cruz y la espera junto al sepulcro vacío, que culmina con la alegría de la resurrección. “Todo lo que se realiza en este tiempo litúrgico ayuda a profundizar en el sacrificio que Jesús hizo por la humanidad”, expresó el padre Barrios.

Subrayó que cada creyente, según su vivencia de fe, otorga un significado espiritual particular a estos días, pero todos comparten el propósito de rendir homenaje al sacrificio y la resurrección del Hijo de Dios.

Representación de los días santos

La Semana Santa comienza el Domingo de Ramos y concluye el Domingo de Resurrección. No obstante, los días de mayor solemnidad inician con el Jueves Santo, cuando comienza el Triduo Pascual, que este año se celebrará del 17 al 20 de abril de 2025.