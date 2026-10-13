¿Qué es un adenocarcinoma, el diagnóstico del papa León XIV tras ser intervenido?

Luego de haber sido operado el martes 13 de octubre, el papa León XIV ya tiene un diagnóstico: adenocarcinoma pulmonar. Los médicos del Hospital Policlínico Gemelli de Roma explicaron que durante la intervención quirúrgica se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho por medio de una cirugía asistida por video. Luego de realizar el examen histológico se confirmó que nódulo que había sido detectado en los últimos días presentó ese tipo de cáncer, como se sospechaba.

En el mensaje que el propio Papa emitió el domingo 11 de octubre aseguró que el nódulo había sido detectado en una fase inicial y estaba bien localizado.

El Vaticano reportó que la técnica de cirugía torácica videoasistida (VATS) utilizada parar operar al Papa es un método mínimamente invasivo en el que los cirujanos operan a través de pequeñas incisiones con el soporte de una cámara de alta definición, evitando la apertura tradicional del tórax.

De acuerdo con el medio El Periódico de España, El Vaticano afirmó que la operación se desarrolló según lo previsto y que el Papa regresó a su habitación después de pasar por el quirófano.

Vatican News informó que durante los próximos días se realizarán exámenes postoperatorios en el tejido retirado. Añadió que no se ha comunicado ningún cambio respecto al tiempo de hospitalización previamente anunciado de una semana.

Se espera que el miércoles por la mañana la Oficina de Prensa de la Santa Sede proporcione una actualización sobre cómo pasó la noche el Papa y cualquier resultado de los exámenes que haya llegado.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

El doctor Carlos Zerón, del Instituto de Cancerología y Hospital Dr. Bernardo del Valle S. –Incán-, asegura que el adenocarcinoma es un cáncer invasivo que se origina en glándulas en este caso presentes en algún epitelio (tejido formado por una o varias capas de células unidas que constituyen el revestimiento interno de las cavidades). Puede presentarse en pulmones, mama, próstata, páncreas y colon. El Incán expone que el adenocarcinoma de pulmón es uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón.

La médico cirujana Rosmery Mora confirma que el adenocarcinoma de pulmón es el tipo de cáncer de pulmón mas frecuente y no tiene relación directa con pacientes fumadores.

Aunque muchos de estos carcinomas no presentan síntomas en etapas iniciales, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que debe prestarse atención a manifestaciones como tos persistente, dolor torácico, disnea, tos con sangre, cansancio, pérdida de peso sin causa conocida e infecciones pulmonares que reaparecen.