¿Qué factores influyen en que un tratamiento contra el cáncer logre sus objetivos?, ¿qué puede llegar a obstaculizar la acción de las diferentes terapias? Los científicos han hecho un hallazgo relevante y han determinado que hay una proteína que bloquea los esfuerzos de quienes buscan eliminar el mal.

Un equipo integrado por científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España y de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, descubrió cómo actúa una proteína que puede ayudar a las células cancerosas a resistir tratamientos como la quimioterapia, informó la agencia EFE.

Cómo actúa la proteína

Antes de dividirse en dos 'células hijas', una célula copia su ADN. Si durante ese proceso aparece una lesión, la copia puede detenerse. Este sería el principio que permitiría a tratamientos como la quimioterapia ponerle un alto al cáncer. Sin embargo, los científicos descubrieron que la proteína PRIMPOL ayuda a reanudar la multiplicación de las células dañinas, pese al daño provocado por los tratamientos. En las células cancerosas, este mecanismo puede favorecer la supervivencia ante tratamientos que dañan el ADN.

Según la revista especializada Gaceta Médica, los investigadores descubrieron que PRIMPOL necesita interactuar con la helicasa CMG, un complejo de proteínas que participa en la replicación del ADN. El equipo plantea que actuar sobre esa interacción podría bloquear la función de PRIMPOL.

Una posible vía contra la resistencia

“Se están encontrando tumores, como algunos subtipos de leucemia mieloide aguda (AML), que se vuelven resistentes al tratamiento por la alta actividad de PRIMPOL”, explicó Juan Méndez, jefe del grupo de Replicación de ADN del CNIO.

Méndez señaló que inhibir PRIMPOL podría mejorar la eficacia de los tratamientos en esos casos. Su equipo lleva varios años en busca de inhibidores específicos y, según explicó, desarrollarlos sigue siendo un reto, indica la publicación Gaceta Médica.

Aunque la identificación de PRIMPOL y su interacción con CMG es un avance importante, el grupo del CNIO reconoce que desarrollar inhibidores específicos sigue siendo un reto. Sin embargo, este hallazgo ofrece una nueva vía terapéutica y un “talón de Aquiles” para el cáncer, con potencial para mejorar resultados en pacientes con tumores resistentes.