Ciclo escolar 2026: 4 maneras divertidas de aprovechar las vacaciones escolares en Guatemala

Si le pregunta a sus hijos qué quieren hacer durante las vacaciones, algunos tendrán ideas acerca de lugares que quieren visitar, actividades que desean ejecutar e incluso metas que quieren alcanzar durante ese período en el que el colegio no es el centro de su atención. Cada chico o chica tiene su propia idea de diversión y es bueno conversar acerca de las posibilidades reales que hay para que cumplan sus deseos y objetivos durante el tiempo de descanso.

No se trata de agendar exageradamente las vacaciones. Hay expertos como la psicóloga mexicana Teresa Beltón, que incluso, recomiendan que los padres les permitan a sus hijos tener tiempos de aburrimiento, siempre y cuando no sean demasiado prolongados ni se traduzcan en el uso excesivo de pantallas. Existen muchas opciones para disfrutar durante el período vacacional, y cada papá debe evaluar la personalidad y los gustos personales de sus hijos para ayudarlos a planificar.

1. Paseos familiares

Aunque papá y mamá no descansen de sus trabajos mientras los chicos estén de vacaciones, se recomienda que busquen la manera de planificar al menos una excursión familiar de al menos un fin de semana por lo menos cada año. Estas salidas, que pueden ser a espacios recreativos, o a visitar a familiares en el interior de la república, ayudan a conocerse más mutuamente, además, permiten a niños y adolescentes a ampliar su círculo social y familiar, a tener vivencias inéditas y diversificar sus conocimientos. Una opción interesante y que podría, incluso realizarse en un mismo día si alguno de los padres no tiene más tiempo son los parques ecológicos como: La Asunción, al final del bulevar Jardines de la Asunción; Kanajuyú, en la colonia Kanajuyú II, zona 16; Área deportiva Cayalá, zona 16, Parque Ecológico Ciudad Nueva, en la zona 2, y el Parque Ecológico Lomas de Pamplona, zona 13, entre otros.

2. Fiestas y convivios

Los amigos son, sin duda, un factor que niños y adolescentes pueden extrañar realmente de su tiempo en el colegio. Cuando sus condiscípulos viven cerca, pueden convivir con más frecuencia en los tiempos de descanso del colegio. Pero si no es así, puede ser buena idea planificar una fiesta o convivio entre familias, sobre todo, cuando se acerquen las fiestas navideñas. Para esas celebraciones especiales, lo mejor será que los papás de todos brinden ideas de diversión, colaboren en la supervisión de la fiesta e incluso organicen a los chicos en preparar ellos mismos las actividades, que pueden incluir concursos diversos, juegos y elaboración de comida.

3. Teatro, cine o exposición

Es muy común ver a niños y jovencitos aburridos mientras sus padres se ocupan de hacer compras en los centros comerciales, si no se les va a comprar nada especialmente interesante para ellos. Existen centros comerciales en los que hay museos y cines, que podrían ser una buena opción para que esa salida no se convierta en tortura para todos. Uno de los padres podría acompañar a los chicos a ver una película que les atraiga o visitar una exposición. También es buena idea que alguno de los fines de semana decidan ir a ver una obra teatral o hacer una visita al zoológico.

4. Parques de diversiones

Si los niños gozan con las emociones fuertes, los parques de diversiones pueden ofrecerles una experiencia llena de adrenalina. Es muy importante que los juegos sean adecuados para cada edad. No se trata de arriesgar a los pequeños. Por eso cada papá debe, en primer lugar, elegir el tipo de diversión que sea adecúe a la personalidad de cada chico. Entre los espacios que ofrecen este tipo de diversión están los parques recreativos del IRTRA, Esquilandia en el Hipódromo del Norte, en el zoológico La Aurora, en Plaza Atanasio y en avenida Las Américas zona 13, y Judeca, en Mixco.