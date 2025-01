Cómo lograr los objetivos: técnicas para no abandonar las metas en este 2025

El inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas suele relacionarse con la llegada de un nuevo año, momento en el que se plantean nuevas metas y se retoman sueños pospuestos debido a excusas originadas por la desmotivación o la falta de claridad en los objetivos personales.

Expertos en psicología y motivación personal detallan que plantear un objetivo claro y factible facilita el cumplimiento de lo propuesto en el tiempo establecido. Celebrar los pequeños triunfos y no disculparse ante los fallos fomenta una cultura de perseverancia.

Medir los objetivos

Ximena Fuentes, psicóloga clínica, explica que al momento de establecer una meta se deben considerar factores como el tiempo, los recursos y la disposición, ya que esto determinará qué tan viables son las metas planteadas. Además, agrega que este proceso debe realizarse en un momento de tranquilidad y no en uno emocionalmente efímero.

La experta ejemplifica que, si tenemos como meta leer 200 libros al año, pero carecemos de tiempo, energía y disciplina, no lograremos alcanzar el objetivo de casi cuatro libros por semana, lo que hará que se pierda el interés en los primeros días.

Para evitar esto, la psicóloga aconseja plantear objetivos más reales, accesibles y que se puedan cumplir de forma progresiva.

“Las personas, al inicio del año, plantean sueños, pero no establecen ese factor que aterriza la meta y la convierte en un objetivo. Tampoco consideran el plan y los recursos necesarios para cumplirlos, por lo que se quedan solo en sueños”, expresó Fuentes.

Al medir los objetivos, se deben adecuar las metas a la realidad social, cultural, económica y de tiempo, para poder establecer un plazo prudencial para alcanzarlas.

"Nuestras metas nos impulsan hacia el cambio que deseamos, para mantenernos enfocados en ellas". Silvia Del Águila, psicóloga, gerente de Asesoría Integral.

¿Por qué quiero alcanzar eso?

Al medir los objetivos, la terapeuta menciona que se debe tener claras las razones para alcanzar una meta, ya que esto ayudará a mantenerse firme al enfrentar los sacrificios o esfuerzos adicionales que se deban realizar.

Otra razón para reflexionar sobre nuestras metas es analizar si estas siguen siendo importantes en nuestra vida o si podrían interrumpir el futuro que deseamos, especialmente cuando se trata de metas o sueños de la infancia.

Fuentes enfatiza que muchas personas buscan cumplir sueños que han mantenido durante años, pero que, en su etapa actual, ya no son tan relevantes o no concuerdan con su estilo de vida.

Esa reflexión ayudará a determinar si vale la pena realizar un esfuerzo adicional o ahorrar energías.

Partir del momento cero

Yesid Barrera, doctor en Ciencia Política y Sociología y coach, explica que al iniciar un cambio para cumplir una meta se debe partir desde el momento cero, estableciendo los objetivos bajo una toma de decisiones consciente que responda a preguntas como: ¿Qué quiero hacer?, ¿Qué deseo lograr? y ¿Qué anhelo?

Como siguiente paso, se deben identificar los hábitos que nos limitan, con el objetivo de transformarlos en hábitos positivos. Esto permitirá iniciar desde un nuevo punto de partida, dejando atrás prácticas alimenticias poco saludables, distractores o personas que nos alejen del objetivo.

Barrera menciona que estos cambios deben estar respaldados por un incentivo que motive a continuar, pero también por un sancionador que alerte cuando se realicen acciones contrarias a los objetivos.

Pequeños pasos para mantener la motivación

Barrera destaca que para mantener la motivación es fundamental avanzar mediante pequeños pasos, como establecer un horario, evitar distractores, y buscar motivaciones y consejos relacionados con el objetivo. Estas acciones aportarán confianza en el proceso.

Entre las recomendaciones, Barrera sugiere:

No establecer demasiadas metas para el año, ya que esto abruma al cerebro. Fijar tres grandes metas y complementar con objetivos a mediano y corto plazo. Celebrar cada logro como un pequeño empujón. Encontrar en nuestras metas aspectos que nos entusiasmen más allá de las limitaciones.

Estas recomendaciones ayudarán a no abandonar las metas.

Técnicas para mantenernos enfocados

Es importante recordar que nuestras metas nos impulsan hacia el cambio que deseamos, para mantenernos enfocados en ellas, Silvia Del Águila, gerente de Asesoría Integral, recomienda:

1. Utilizar un punto de inflexión: para ello tenga en cuenta que es necesario:

Establecer una meta clara, retadora y visible constantemente, ya sea en un espejo, celular, pantalla o agenda.

Crear un "mapa" (un inicio claro, un final grandioso, definir una ruta flexible y mantenerla presente).

Prepararse para imprevistos, enfrentarlos y resolverlos.

Plantear objetivos reales y accesibles ayudará a cumplir de forma progresiva las metas anheladas. (Foto: Prensa Libre / Shutterstock)

2. Instalar paranoia positiva: Mentalizarse en que todo lo que sucede conspira a nuestro favor, recordando: “Todo es para bien y lo resolveré”, sin perder de vista la realidad.

Tener una visión positiva del futuro.

Aceptar la realidad.

No contaminar el presente con el pasado.

Confrontar los obstáculos.

Realizar un inventario diario de lo positivo y los resultados.

3. Planificar con agenda: Elaborar listas diarias, semanales y mensuales con acciones priorizadas, incluyendo espacios para celebrar avances, pausas activas y compartir logros con el equipo.

4. Identificar ladrones del tiempo:

Redes sociales, WhatsApp.

Verborragia y falta de claridad al comunicarse.

Desorden e indecisión.

Postergación y perfeccionismo.

No delegar tareas ni aprender a decir “no”.

5. Celebrar pequeños logros: Del Águila enfatiza que reconocer los avances fortalece la esperanza y la motivación interna, moviéndonos hacia el futuro.

Recomendaciones para gestionar el tiempo

Planificar el día anterior.

Evitar la postergación.

Delegar tareas.

Aprender a decir “no”.

Concentrarse en la tarea actual.

Pareja con la misma meta

Ximena Fuentes detalla que una de las técnicas para mantener la motivación en las metas, sobre todo en las físicas, consiste en encontrar un compañero de meta, esto con el objetivo de brindarse mutuamente un empuje a lograr ese objetivo.

Contar con una o dos personas que tengan un propósito en común, hará más interactivo el proceso, dándonos confianza en poder lograrlo o motivando al otro cuando caiga en desánimo.

“Eso ayudará a no dejar los objetivos sin cumplir y lo hará mucho más accesible para esa persona, porque hay alguien que nos motiva a seguir, incluso cuando no tengo ganas”, agregó la terapeuta.

No se frustre al fallar

En la búsqueda de lograr nuestros objetivos, Fuentes explica que es normal el fallar, comiendo eso que no podemos o dejando de lado nuestras obligaciones, cuando estamos comenzando a realizar un cambio. “Es por ello que se debe ser consiente que los cambios no pasan de la noche a la mañana y debemos entender al fracasar, no debemos frustrarnos, sino tomar una actitud positiva”, detalla Fuentes.

Según la psicología existe un componente, llamado sueño, que hace que las personas se frustren cuando no cumplen sus objetivos de acuerdo con el plan y al tiempo establecido. Sin embargo, eso no significa fracasar, solo que los sueños no son realistas y que ciertos factores pueden retrasarlo.