El primer paso, indica Juan Pablo Yos, director de la Asociación Guaus&Miaus, quien ha gestionado el viaje por avión de varios animales rescatados que han sido adoptados en varios países, es establecer cuál es la documentación que se solicita en el destino final, pues esta suele variar, ya sea para Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica o Europa.

Por ejemplo, para Estados Unidos, se necesita extraerle una muestra de sangre, cuando se trata de perro, la cual se envía hasta un laboratorio en Kansas para analizar los niveles de antígenos de rabia, cuyo resultado se envía de vuelta por mensajería privada. Al animal se le debe colocar, además un microchip que lo identifique.

Si el animal pasa la prueba, ese país le emite un certificado de vacunación antirrábica que tiene validez de un año. Si no es así, se le debe vacunar contra esta enfermedad y esperar un mes antes de volver a enviar la muestra de sangre a EE. UU. Tomar en cuenta que este proceso lleva de dos meses y medio a tres meses, a cargo de un médico veterinario colegiado que tenga experiencia en estos trámites. El costo total de esta documentación y el transporte aéreo de la mascota a EE. UU. puede rondar en Q14 mil, incluyendo la caja transportadora.

Para viajar a cualquier país, se le debe le tramitar un certificado de exportación zoosanitario ante el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), que tiene vigencia por 8 días. Para los gatos que viajen a EE. UU., solo es necesario el certificado del Maga.

LECTURAS RELACIONADAS Las mascotas rescatadas de las inundaciones en Brasil aguardan un nuevo hogar

En cuando a la reglamentación del transporte de la mascota en la aerolínea, dependerá de los requisitos de cada una. Se pide llevar al animal en una caja transportadora, según el tamaño del animal, de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, en inglés), entre estas, que debe ser de plástico rígido y que la mascota pueda ser capaz de mantenerse de pie dentro de ella con la cabeza erguida y darse vuelta cómodamente.

Los animales pequeños como chihuahuas o gatos pueden viajar en cabina junto con su dueño, pero deben colocarlos, debajo, frente a su asiento, y el equipaje de mano, guardarlo en el compartimiento superior. Los felinos viajan más tranquilos de esa manera. El precio por transportar a un animal en cabina será menor que en la bodega como parte de la carga. Yos recomienda elegir el vuelo que tenga menos escalas.

Se desaconseja darles sedantes antes del viaje, pues hay riesgos de que padezcan problemas del corazón o respiratorios, de acuerdo con normativas de la IATA. Si son viajes cortos, de tres a cuatro horas, no es necesario alimentarlos durante la travesía, pero si son más prolongados, se le debe entregar a la aerolínea el concentrado con el que normalmente se le alimenta. Darle de comer y beber cuatro horas antes del vuelo.

Tomar en cuenta que el animal debe gozar de buena salud, no estar debilitado ni herido y que no sea cachorro ni adulto mayor. Tampoco se aceptan hembras embarazadas ni perros o gatos braquicéfalos, agresivos o peligrosos. No olvidar llevar consigo su carnet de vacunación y desparasitación interna y externa al día, con el respectivo sello y firma del veterinario.