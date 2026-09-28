¿Cuándo es el Día del Niño en Guatemala y por qué se celebra?

Octubre comienza entre piñatas, dulces y regalos para los más pequeños, quienes esperan con ansias el festejo del Día del Niño. Sin embargo, es necesario recordar el principal motivo que impulsó esta celebración.

En el 1924, la Sociedad de Naciones promovió la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, la cual reconoce por primera vez la existencia de derechos específicos para la infancia y la responsabilidad de los adultos de procurar su bienestar.

Con base en ese texto, en el 1954 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebró una asamblea mundial en la que invitó a todos los países a dedicar un día a los niños para reconocer sus necesidades esenciales, así como visibilizar y reforzar los derechos que protegen a este sector de la población.

Guatemala escogió el 1 de octubre para celebrar el Día del Niño, lo cual quedó establecido en el Acuerdo Gubernativo No. 31, emitido el 11 de agosto del 1975, según datos del Congreso de la República.

La publicación del Legislativo en su página web señala que la importancia de la conmemoración radica en reconocer las necesidades de la niñez guatemalteca para fortalecer el desarrollo y bienestar de Guatemala y de cada uno de sus habitantes, principalmente de la población infantil.

Por eso, el acuerdo del 1975 ordena que “todas las instituciones nacionales oficiales y privadas organizarán programas y servicios tendientes a cubrir las necesidades de la niñez”.

El 20 de noviembre del 1989 se celebró a nivel mundial la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño y su ratificación por la Asamblea General, por lo que la ONU estableció también el Día Mundial del Niño o de la Infancia para el 20 de noviembre de cada año.

“En todo el mundo, a la salida del sol, los niños y las niñas se despiertan en un mundo que es fruto de decisiones que ellos no han tomado. Pero también se despiertan con derechos: a ser protegidos, a aprender y a expresar su opinión. Ha llegado el momento de escuchar a la infancia, de comprender cómo viven y de qué manera sus derechos se hacen respetar, se vulneran o se defienden día a día”, se lee en una publicación del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Con estos antecedentes, en Guatemala se sigue celebrando el Día del Niño cada 1 de octubre, con lo cual se valora la presencia de los niños en las familias, centros educativos y distintas instituciones, pero, especialmente, se recuerda que se deben garantizar sus derechos, como lo indica la Declaración de los Derechos del Niño: “El niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.