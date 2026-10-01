¿Cuándo es el Día Mundial de los Animales y cómo surgió esta celebración?

Cada 4 de octubre se celebra el Día Mundial de los Animales, también conocido como Día Mundial del Bienestar Animal o Día Mundial de la Protección Animal.

La fecha está vinculada a san Francisco de Asís, considerado patrono de los animales, cuyo día también se conmemora el 4 de octubre, en memoria de la fecha en que falleció, hace 800 años.

El Día Mundial de los Animales se celebró por primera vez el 24 de marzo de 1925 en Alemania, por iniciativa del cinólogo Heinrich Zimmermann, quien quiso organizar un evento en favor del bienestar animal.

Según datos de sitios especializados en naturaleza y protección de animales, Zimmermann quería celebrarlo el 4 de octubre en honor a san Francisco. Sin embargo, tuvo que hacerlo en marzo porque el Palacio de los Deportes de Berlín no estaba disponible en esa fecha.

En los años siguientes se celebró el 4 de octubre y se convirtió en una tradición que finalmente quedó establecida en 1931, cuando el Congreso Internacional de Protección Animal, en Florencia, adoptó formalmente la fecha para todo el mundo.

Uno de los principales objetivos de esta celebración es promover la responsabilidad en el trato hacia los animales y concienciar de que, cuando se cuida un animal, también se cuida la naturaleza.

“El Día Mundial de los Animales se celebra cada año para recordar que todos los animales del planeta merecen nuestro respeto, que debemos asegurarnos de garantizar su bienestar y que hay que protegerlos. El propósito de este día es sensibilizar y concienciar sobre el bienestar animal, promover los derechos de los animales, evitar el maltrato y fomentar la conservación de especies”, explica el sitio Naturaliza.

La página de World Animal Protection (Protección Mundial de los Animales) sugiere algunas acciones para celebrar este día:

Oponerse a la explotación animal para el entretenimiento y el turismo

Apoyar alternativas comunitarias y respetuosas con la vida silvestre que procuren que los animales permanezcan en su hábitat natural

Elegir alimentos de origen vegetal y apoyar campañas que promuevan sistemas alimentarios sostenibles

Compartir historias, publicar videos o difundir contenido impactante en redes sociales sobre la protección de los animales

Apoyar y participar en campañas de protección de animales

“Proteger a los animales no se trata solo de su bienestar; se trata de construir un futuro más justo y sostenible para todos”, agrega.