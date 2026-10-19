Día del cáncer de mama: la prevención y la atención a los síntomas que no son comunes

salud

Día del cáncer de mama: la prevención y la atención a los síntomas que no son comunes

Las medidas preventivas contra esta enfermedad deben ir más allá de los exámenes superficiales.

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

|

time-clock

World Breast Cancer Day Concept,health care - woman wore white t-shirt with Pink ribbon for awareness, symbolic bow color raising on people living with women's breast tumor illness

El símbolo de la lucha contra el cáncer de mama es el lazo rosado que fue propuesto por Evelyn H. Lauder, activista de la causa en 1992. (Foto Prensa Libre: Freepik) .

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de detectarla a tiempo. En este mes se intensifican los mensaje de médicos y organizaciones en los que se motiva a las mujeres a realizar exámenes diagnósticos y vigilar los cambios en su cuerpo.

La Organización Mundial de la Salud dedica todo el mes de octubre para enfatizar el mensaje de la prevención y recalcar la importancia de que se incrementen los esfuerzos por apoyar la lucha contra el mal.

La Liga Nacional contra el Cáncer asegura que, en Guatemala, al menos una mujer de cada diez desarrollará cáncer de mama durante su vida. Advierte acerca de los síntomas más comunes que son tumo o masa dolorosa o no dolorosa en mama, pezón retraído, descarga sanguinolenta del pezón, apariencia de piel de naranja y cambios en el contorno de la mama.

Entre los factores de riesgo se encuentran ser mayor de 35 años, haber tenido la menstruación antes de los 12 años, continuar menstruando después de los 50. Tener un familiar directo (madre, abuela o hermana) con cáncer de mama y no haber tenido hijos o haberse embarazado hasta después de los 30 años.

LECTURAS RELACIONADAS

El cáncer colorrectal aumenta entre menores de 50 años, pero puede detectarse a tiempo

El cáncer colorrectal aumenta entre menores de 50 años, pero puede detectarse a tiempo

chevron-right
El terreno donde se construirá el Hospital Especializado contra el Cáncer, en la zona 13 capitalina, fue presentado como parte del proyecto que comenzará a ejecutarse en diciembre de 2026, 32 meses después de la aprobación del decreto que ordenó su creación. La obra contará con apoyo y financiamiento de China Taiwán. foto Byron Rivera 02/10/2026

Un país ante el cáncer: formar especialistas tomará más tiempo que construir el nuevo hospital

chevron-right

Otros riesgos son, según la liga, el sobrepeso, haber presentado enfermedad benigna de la mama, utilizar reemplazo hormonal por más de cinco años y fumar.

No todos los casos son iguales

La Clínica Mayo señala que no todos los cánceres de mama son iguales. Indica que si bien, la presencia de un bulto en la mama puede ser un síntoma de cáncer de mama y la mayoría de mujeres lo reconocen como tal, no todos los cánceres aparecen igual. "El cáncer de mama inflamatorio es un cáncer de rápida evolución que no suele formar un bulto; en cambio, la piel de una de las mamas cambia rápidamente", explica Tina Hieken, M.D., cirujana oncóloga en Centro Oncológico Integral de la Clínica Mayo.

El cáncer de mama inflamatorio suele ir acompañado de síntomas que imitan una inflamación de la mama, como un cambio en el color de la piel que le da una apariencia rosada, rojiza, morada o con moretones, un calor inusual en la mama afectada, y piel similar a la cáscara de una naranja, un síntoma conocido como peau d'orange. Como resultado, los cánceres de mama inflamatorios pueden diagnosticarse erróneamente como celulitis infecciosa, mastitis, enfermedad de Paget de mama u otras afecciones más benignas.

El cáncer de mama inflamatorio representa aproximadamente entre el 1% y el 5% de los diagnósticos de cáncer de mama, pero el 10% de las muertes por cáncer de mama, según muestran las estadísticas, asegura la entidad de salud.

En el cáncer de mama inflamatorio, las células anormales se desplazan por los vasos linfáticos de la piel y del tejido blando, lo que da lugar a los cambios en la piel de la mama, explica la Dra. Hieken.

La recomendación será siempre estar atento a estos otros cambios, que no son bultos, pero que aparecen repentinamente, ya que este tipo de cáncer suele avanzar con rapidez. Es importante acudir a lugares especializados y no descuidar los exámenes periódicos.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Mendizábal Ruiz

Ana Lucía Mendizábal

Periodista de Prensa Libre, especializada en temas de cultura, espectáculos y bienestar con más de 30 años de experiencia.

Lee más artículos de Ana Lucía Mendizábal

ARCHIVADO EN:

Cáncer de mama Día del cáncer de mama Incan Prevención del cáncer 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM