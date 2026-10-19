Día del cáncer de mama: la prevención y la atención a los síntomas que no son comunes

El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de detectarla a tiempo. En este mes se intensifican los mensaje de médicos y organizaciones en los que se motiva a las mujeres a realizar exámenes diagnósticos y vigilar los cambios en su cuerpo.

La Organización Mundial de la Salud dedica todo el mes de octubre para enfatizar el mensaje de la prevención y recalcar la importancia de que se incrementen los esfuerzos por apoyar la lucha contra el mal.

La Liga Nacional contra el Cáncer asegura que, en Guatemala, al menos una mujer de cada diez desarrollará cáncer de mama durante su vida. Advierte acerca de los síntomas más comunes que son tumo o masa dolorosa o no dolorosa en mama, pezón retraído, descarga sanguinolenta del pezón, apariencia de piel de naranja y cambios en el contorno de la mama.

Entre los factores de riesgo se encuentran ser mayor de 35 años, haber tenido la menstruación antes de los 12 años, continuar menstruando después de los 50. Tener un familiar directo (madre, abuela o hermana) con cáncer de mama y no haber tenido hijos o haberse embarazado hasta después de los 30 años.

Otros riesgos son, según la liga, el sobrepeso, haber presentado enfermedad benigna de la mama, utilizar reemplazo hormonal por más de cinco años y fumar.

No todos los casos son iguales

La Clínica Mayo señala que no todos los cánceres de mama son iguales. Indica que si bien, la presencia de un bulto en la mama puede ser un síntoma de cáncer de mama y la mayoría de mujeres lo reconocen como tal, no todos los cánceres aparecen igual. "El cáncer de mama inflamatorio es un cáncer de rápida evolución que no suele formar un bulto; en cambio, la piel de una de las mamas cambia rápidamente", explica Tina Hieken, M.D., cirujana oncóloga en Centro Oncológico Integral de la Clínica Mayo.

El cáncer de mama inflamatorio suele ir acompañado de síntomas que imitan una inflamación de la mama, como un cambio en el color de la piel que le da una apariencia rosada, rojiza, morada o con moretones, un calor inusual en la mama afectada, y piel similar a la cáscara de una naranja, un síntoma conocido como peau d'orange. Como resultado, los cánceres de mama inflamatorios pueden diagnosticarse erróneamente como celulitis infecciosa, mastitis, enfermedad de Paget de mama u otras afecciones más benignas.

El cáncer de mama inflamatorio representa aproximadamente entre el 1% y el 5% de los diagnósticos de cáncer de mama, pero el 10% de las muertes por cáncer de mama, según muestran las estadísticas, asegura la entidad de salud.

En el cáncer de mama inflamatorio, las células anormales se desplazan por los vasos linfáticos de la piel y del tejido blando, lo que da lugar a los cambios en la piel de la mama, explica la Dra. Hieken.

La recomendación será siempre estar atento a estos otros cambios, que no son bultos, pero que aparecen repentinamente, ya que este tipo de cáncer suele avanzar con rapidez. Es importante acudir a lugares especializados y no descuidar los exámenes periódicos.