El 12% de los cánceres en el mundo está relacionado con infecciones: el VPH y Helicobacter pylori, entre los principales riesgos según un estudio

Los estudios sobre el cáncer siguen siendo uno de los principales focos de los investigadores. Se estima que 2.3 millones de nuevos casos de diversos tipos de cáncer en el mundo estarían relacionados con infecciones.

Un estudio de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, en inglés) informó que el 12% de los nuevos cánceres diagnosticados en el mundo en el 2024 estarían relacionados con infecciones. Helicobacter pylori y el virus del papiloma humano (VPH) figuran entre los principales agentes relacionados.

Datos de la IARC publicados en The Lancet Oncology prevén que la carga mundial de cáncer aumente de 20 millones de nuevos casos en el 2024 a 35 millones en el 2050, debido únicamente al envejecimiento de la población.

La investigación destaca que uno de cada ocho casos detectados en el 2024 estaba relacionado con infecciones que pueden prevenirse mediante vacunas, tratamientos y otras prácticas que pueden ayudar a reducir esta tasa.

El estudio señala que los agentes infecciosos son una causa importante de cáncer prevenible, principalmente entre las mujeres en 141 países y los hombres en 58 países. En el análisis de los 12 patógenos evaluados, los investigadores identificaron cinco como los más relacionados con los casos.

La IARC evaluó agentes infecciosos como virus, una bacteria y parásitos. El análisis destaca que Helicobacter pylori es uno de los principales agentes relacionados con los nuevos casos.

El estudio señala que, en el 2024, Helicobacter pylori fue uno de los agentes con mayor tasa de casos de cáncer relacionados en el mundo. Las cifras de la IARC destacan cinco patógenos y la cantidad de nuevos casos atribuibles a estos durante ese año.

Infección Casos de cáncer atribuibles en el 2024 Helicobacter pylori 760 mil Virus del papiloma humano (VPH) 750 mil Virus de la hepatitis B (VHB) 360 mil Virus de Epstein-Barr (VEB) 260 mil Virus de la hepatitis C (VHC) 160 mil

En el análisis, la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer destaca la importancia de controlar las infecciones para reducir las tasas de cáncer.

"Siguen siendo un importante reto mundial y su carga recae de forma desproporcionada sobre las poblaciones de los países de ingresos bajos y medios", dice el estudio. Estos países representan al menos el 77% de los nuevos casos de cáncer detectados en el 2024, y en ellos la prevención y el tratamiento siguen siendo un reto.

El estudio coloca a Asia oriental como la región con la mayor cantidad de casos atribuibles a infecciones: aproximadamente 990 mil, principalmente relacionados con Helicobacter pylori y la hepatitis B.

Otra de las regiones que el estudio identifica como un reto es África subsahariana, donde se concentra la cuarta parte de todos los cánceres relacionados con infecciones, principalmente los asociados con el VPH y el KSHV. Estos casos representan un reto mayor, ya que un porcentaje se ve agravado por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

La tasa de cánceres sigue siendo significativa en áreas como América Central y el Caribe, donde se concentra el 13% de los casos. En Sudamérica está por debajo, con el 12%, mientras que Europa occidental mantiene una tasa del 5%.

Helicobacter pylori, que presenta el mayor número de casos, está relacionado con el cáncer gástrico. El VPH está relacionado con los cánceres de cuello uterino, ano, pene, vagina, vulva y orofaringe, entre otros.

La hepatitis B está relacionada con el carcinoma hepatocelular. El virus de Epstein-Barr está relacionado con varios tipos de cáncer, entre ellos el cáncer nasofaríngeo. Por su parte, la hepatitis C está relacionada principalmente con el cáncer de hígado.

Como parte de las soluciones, el estudio destaca que la prevención es esencial, ya que la mayoría de estos cánceres relacionados con infecciones pueden prevenirse mediante la vacunación, las pruebas de detección y el tratamiento.

Sin embargo, el estudio reconoce que esto sigue siendo un reto debido a las desigualdades entre las regiones y a las barreras relacionadas con las políticas públicas, la inversión y los sistemas sanitarios.